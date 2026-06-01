يفتتح الدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "رباعيات الأحلام- ما بين الواقع والخيال" للفنان عاطف طلبة، وذلك فى السابعة مساء الخميس الموافق 4 يونيو 2024، بقاعة إيزيس، بمركز محمود مختار الثقافى.

جدير بالذكر أن الفنان عاطف طلبة تميز ببراعته فى فن النسيج، من خلال أسلوبه الفنى الذى يمزج بين الخيال والواقع.

كما ربط بين المدرستين التجريدية والواقعية بصورة ميزت منتجه الفنى سواء ذلك الذى يقدمه من خلال التصوير الزيتى أو النسيج المرسم.

يشُار إلى الفنان عاطف طلبة خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وهو عضوًا بنقابة الفنانين التشكيليين، و أمين صندوق جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية والمعاصرة. وقد حاز على عدد من الجوائز داخل وخارج مصر. كما قدم عدد كبير من المعارض الفردية، فضلاً عن مشاركاته الجماعية.



ومن المقرر أن يستمر معرض الفنان عاطف طلبة حتى يوم 14 يونيو 2026.