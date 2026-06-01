الخطة والموازنة توافق على موازنة الإسكان 2026/2027

كتب : نشأت حمدي

02:03 م 01/06/2026

مجلس النواب

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2026/2027، وسط غياب المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسبب اعتذارها عن الحضور.

يُشار إلى أنه من المقرر أن يصل مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2026/2027 إلى محطته الأخيرة بمجلس النواب خلال يونيو المقبل، وسط توقعات بأن تكون جلسة 15 يونيو أولى جلسات مناقشة الموازنة.

ومن المقرر إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، بعد مناقشتها في مجلس النواب، حتى يبدأ العمل بها رسميًا في الأول من يوليو المقبل، بعد انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.

مجلس النواب الموازنة العامة 2026/2027 لجنة الخطة والموازنة وزارة الإسكان

