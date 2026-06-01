كشفت مصادر ببعثة الحج السياحي المصرية، عن وجود 35641 حاجًا بالأراضي المقدسة، حتى أمس السبت،

وأوضحت المصادر لـ"مصراوي"، أن المتابعة المستمرة لأوضاع الحجاج خلال المرحلة الحالية من موسم الحج، تشير إلى وجود 24403 حجاج في مكة المكرمة، و11238 حاجًا بالمدينة المنورة، وسط متابعة ميدانية مستمرة من لجان البعثة الرسمية لوزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع شركات السياحة المنظمة للرحلات.

لجان بعثة الحج السياحي تواصل متابعة أوضاع الحجاج المصريين

وأكدت المصادر أن لجان البعثة تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الحجاج، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات المتفق عليها، سواء فيما يتعلق بالإقامة أو التنقل أو تيسير إجراءات العودة، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عمليات التفويج والعودة تسير وفق الجداول الزمنية المحددة، في ظل تنسيق متواصل بين بعثة الحج السياحي والجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب المتابعة المستمرة من وزارة السياحة والآثار لضمان انتظام حركة العودة دون معوقات.

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لمتابعة جميع مراحل رحلة الحاج المصري، بداية من السفر وحتى العودة، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمة والرعاية لحجاج السياحة خلال موسم حج 1447هـ.