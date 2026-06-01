إعلان

بعثة الحج السياحي تكشف تطورات عودة الحجاج المصريين

كتب : محمد أبو بكر

02:29 م 01/06/2026

الحج السياحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت مصادر ببعثة الحج السياحي المصرية، عن وجود 35641 حاجًا بالأراضي المقدسة، حتى أمس السبت،

وأوضحت المصادر لـ"مصراوي"، أن المتابعة المستمرة لأوضاع الحجاج خلال المرحلة الحالية من موسم الحج، تشير إلى وجود 24403 حجاج في مكة المكرمة، و11238 حاجًا بالمدينة المنورة، وسط متابعة ميدانية مستمرة من لجان البعثة الرسمية لوزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع شركات السياحة المنظمة للرحلات.

لجان بعثة الحج السياحي تواصل متابعة أوضاع الحجاج المصريين

وأكدت المصادر أن لجان البعثة تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الحجاج، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات المتفق عليها، سواء فيما يتعلق بالإقامة أو التنقل أو تيسير إجراءات العودة، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عمليات التفويج والعودة تسير وفق الجداول الزمنية المحددة، في ظل تنسيق متواصل بين بعثة الحج السياحي والجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب المتابعة المستمرة من وزارة السياحة والآثار لضمان انتظام حركة العودة دون معوقات.

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لمتابعة جميع مراحل رحلة الحاج المصري، بداية من السفر وحتى العودة، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمة والرعاية لحجاج السياحة خلال موسم حج 1447هـ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بعثة الحج السياحي عودة الحجاج المصريين موسم الحج

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فترة انتقالية جديدة.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
أخبار مصر

فترة انتقالية جديدة.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
بعد "الطلاق بالثلاثة".. مصطفى أبو سريع يعود إلى زوجته وهذا رأي الأزهر والإفتاء
أخبار

بعد "الطلاق بالثلاثة".. مصطفى أبو سريع يعود إلى زوجته وهذا رأي الأزهر والإفتاء
مخالفات البناء على أراضي الدولة.. متى يشترط القانون التصالح مرتين؟
أخبار مصر

مخالفات البناء على أراضي الدولة.. متى يشترط القانون التصالح مرتين؟
زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث المريوطية" بالبدرشين
حوادث وقضايا

زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث المريوطية" بالبدرشين
ما حكم ذهاب المعتدة إلى أختها والمبيت عندها؟.. أمين الفتوى يوضح
أخبار

ما حكم ذهاب المعتدة إلى أختها والمبيت عندها؟.. أمين الفتوى يوضح

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فترة انتقالية جديدة.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
حكم نهائي.. النقض تؤيد سجن المعتدي على "الطفل ياسين" 10 سنوات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد