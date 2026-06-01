كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تسجل 34 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و28 درجة على السواحل الشمالية، و38 درجة على شمال الصعيد، فيما تصل إلى 40 درجة على جنوب الصعيد.

كما ترتفع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين عن الحرارة المسجلة في الظل.

شبورة مائية صباحًا

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

فرص أمطار خفيفة

وأوضحت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بنسبة حدوث ضعيفة تقدر بنحو 20% إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت أن الأمطار قد تكون رعدية أحيانًا على بعض مناطق الصحراء الغربية وجنوبها على فترات متقطعة.

نشاط للرياح المثيرة للرمال

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما أشارت الهيئة إلى أن السحب الرعدية قد يصاحبها أحيانًا نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط أسفل السحب، خاصة في المناطق التي تشهد فرصًا لسقوط الأمطار.