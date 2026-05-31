تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. تحذير من ارتفاع الحرارة

كتب : محمد ممدوح

01:38 م 31/05/2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة غرب البلاد، نتيجة وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأوضحت الهيئة، في منشور عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الأحد، أن أحدث صور الأقمار الصناعية أظهرت تكوّن سحب منخفضة ومتوسطة على بعض مناطق محافظة مطروح، غرب البلاد.

وأكدت الهيئة استقرار الأحوال الجوية على باقي أنحاء الجمهورية، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بباقي المناطق، تصل درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية إلى 27 درجة، بينما تسجل شمال الصعيد 36 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة مئوية.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة 5 يونيو

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 1 يونيو 2026 وحتى الجمعة 5 يونيو 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الطقس يسود فيه اعتدال خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، على أن يظل معتدل الحرارة ليلًا على مختلف المناطق.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا وتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

فيديو قد يعجبك

