كشف حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، عن انخفاض مرتقب في أسعار الطماطم للمستهلك خلال 10 أيام، مع بدء طرح العروة الصيفية ووصولها إلى ذروة المعروض في الأسواق، متوقعًا أن يتراوح سعر الكيلو بين 15 و25 جنيهًا.

وأرجع حسين أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم إلى تراجع إنتاج العروة الشتوية المبكرة، نتيجة التغيرات المناخية، إلى جانب انخفاض المساحات المنزرعة بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، فضلًا عن إصابة بعض الزراعات بـ«بشوشة الطماطم» وأمراض زراعية أخرى.

وأوضح أنه رغم محدودية الإنتاج وتراجع المعروض من المحصول، قام بعض المزارعين بتصدير نحو 16 ألف طن منذ بداية العام، وهو ما ساهم في زيادة الضغوط على السوق المحلي، بحسب قوله.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن تراجع المساحات المنزرعة من الطماطم خلال المواسم الأخيرة يعود إلى الخسائر التي تكبدها المزارعون بالمواسم السابق، نتيجة وفرة المعروض وانخفاض الأسعار إلى مستويات غير مجزية، ما دفع البعض إلى العدول عن الزراعة في الموسم الحالي.

وفي سياق منفصل، أعلن حسين عبدالرحمن أبو صدام، النقيب العام للنقابة العامة للفلاحين، توريد نحو 4.2 مليون طن قمح إلى الجهات الحكومية منذ بدء موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي، مؤكدًا أن الكميات الموردة حتى الآن تمثل طفرة غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.