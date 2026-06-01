إعلان

نقيب الفلاحين يكشف الموعد المتوقع لانخفاض أسعار الطماطم

كتب : محمد ممدوح

03:00 ص 01/06/2026

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، عن انخفاض مرتقب في أسعار الطماطم للمستهلك خلال 10 أيام، مع بدء طرح العروة الصيفية ووصولها إلى ذروة المعروض في الأسواق، متوقعًا أن يتراوح سعر الكيلو بين 15 و25 جنيهًا.

وأرجع حسين أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم إلى تراجع إنتاج العروة الشتوية المبكرة، نتيجة التغيرات المناخية، إلى جانب انخفاض المساحات المنزرعة بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، فضلًا عن إصابة بعض الزراعات بـ«بشوشة الطماطم» وأمراض زراعية أخرى.

وأوضح أنه رغم محدودية الإنتاج وتراجع المعروض من المحصول، قام بعض المزارعين بتصدير نحو 16 ألف طن منذ بداية العام، وهو ما ساهم في زيادة الضغوط على السوق المحلي، بحسب قوله.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن تراجع المساحات المنزرعة من الطماطم خلال المواسم الأخيرة يعود إلى الخسائر التي تكبدها المزارعون بالمواسم السابق، نتيجة وفرة المعروض وانخفاض الأسعار إلى مستويات غير مجزية، ما دفع البعض إلى العدول عن الزراعة في الموسم الحالي.

وفي سياق منفصل، أعلن حسين عبدالرحمن أبو صدام، النقيب العام للنقابة العامة للفلاحين، توريد نحو 4.2 مليون طن قمح إلى الجهات الحكومية منذ بدء موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي، مؤكدًا أن الكميات الموردة حتى الآن تمثل طفرة غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حسين أبو صدام أسعار الطماطم نقيب الفلاحين

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

نقيب الفلاحين يكشف الموعد المتوقع لانخفاض أسعار الطماطم
أخبار مصر

نقيب الفلاحين يكشف الموعد المتوقع لانخفاض أسعار الطماطم

رانيا منصور تنشر صورًا جديدة من عيد ميلاد ابنتها توانا
زووم

رانيا منصور تنشر صورًا جديدة من عيد ميلاد ابنتها توانا
بعد الإخفاق في نصف النهائي.. الأهلي يسقط مجدداً أمام أهلي بنغازي في مباراة
رياضة عربية وعالمية

بعد الإخفاق في نصف النهائي.. الأهلي يسقط مجدداً أمام أهلي بنغازي في مباراة
المراوح أم التكييف في الطقس الحار.. أيهما الأفضل لصحتك؟
نصائح طبية

المراوح أم التكييف في الطقس الحار.. أيهما الأفضل لصحتك؟
رسمياً.. ليفربول يعلن رحيل نجمه الثالث عن صفوف الفريق
رياضة عربية وعالمية

رسمياً.. ليفربول يعلن رحيل نجمه الثالث عن صفوف الفريق

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان