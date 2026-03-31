إعلان

سحب وأمطار.. القاهرة ترفع حالة الجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية

كتب : محمد نصار

03:11 م 31/03/2026

أمطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، إصدار توجيهات مشددة بشأن التعامل مع موجة الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وبين غرف العمليات بجميع الأحياء الـ38 في العاصمة على مدار الساعة من أجل مراقبة التطورات على الأرض ومتابعة الموقف أولًا بأول.

أضاف المصدر، أنه يوجد تنسيق لحظي بين غرفة الطوائ والأزمات بالمحافظة والهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة تحديثات الطقس على مدار الساعة.

وشدد المصدر، على أن الخطة تشمل تحديد النقاط الساخنة التي تشكل خريطة المناطق المحتملة لتجمعات مياه الأمطار، من أجل التدخل العاجل لرفع تجمعات المياه حال حدوثها.

وأشار إلى الجاهزية الكاملة لمعدات المحافظة وشركتي المياه والصرف الصحي بالقاهرة للتعامل مع أي تطورات أو تداعيات محتملة يمكن أن تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

الأرصاد تعلن حالة جديدة من التقلبات الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال تبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الخميس المقبل.

وأوضحت الأرصاد، في بيان، أنه توجد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، بجانب نشاط رياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشاط رياح يومي الجمعة والسبت المقبلين على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

توقعات الأرصاد بشأن أمطار القاهرة

تشير آخر صور عبر الأقمار الصناعية، من قليل، إلى تقدم السحب المنخفضة والمتوسطة إلى مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحري، قد يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة.

اقرأ أيضًا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حالة الطقس محافظة القاهرة الأرصاد الجوية تقلبات جوية أمطار القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

