الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس

كتب : محمد عبدالناصر

10:00 ص 30/03/2026

حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 31 مارس 2026 حتى السبت 4 أبريل 2026، محذرة من تقلبات جوية ملحوظة على عدد من المناطق.

وأوضحت الهيئة أنه اعتبارًا من مساء الثلاثاء 31 مارس وحتى الخميس 2 أبريل، تتوافر فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، يصاحبها نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأكدت الأرصاد استمرار المتابعة والتحديث بشكل دوري نظرًا للتغيرات السريعة في خرائط الطقس.

كما أشارت إلى نشاط للرياح يومي الجمعة 3 أبريل والسبت 4 أبريل على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أوضحت الهيئة أن القاهرة الكبرى تسجل درجات حرارة عظمى تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية خلال الفترة، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى ما بين 30 و35 درجة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى ليلًا على أغلب الأنحاء.

وناشدت الهيئة المواطنين توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة في المناطق المكشوفة، وضرورة متابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل مستمر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقلبات جوية

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس