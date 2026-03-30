إعلان

تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا

كتب : محمد نصار

03:00 م 30/03/2026

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة جديدة التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الأحوال تبدأ غدًا الثلاثاء 31 مارس 2026.

حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء إلى السبت

قالت الأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من مساء الثلاثاء 31 مارس وحتى الخميس 2 أبريل 2026 توجد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

كما تنشط رياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد، إلى نشاط رياح يومي الجمعة 03 أبريل والسبت 04 أبريل على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

تنبيهات عاجلة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الربا حرام.. نائب "النور" يرفض قرض البنك الآسيوي
أخبار مصر

الربا حرام.. نائب "النور" يرفض قرض البنك الآسيوي
حقيقة منح الطلاب إجازة الأربعاء والخميس.. التعليم تحسم الجدل
مدارس

حقيقة منح الطلاب إجازة الأربعاء والخميس.. التعليم تحسم الجدل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
أخبار مصر

تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
أخبار المحافظات

حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
ترامب يُهدد إيران: سندمركم بالكامل إذا فشلت المفاوضات
شئون عربية و دولية

ترامب يُهدد إيران: سندمركم بالكامل إذا فشلت المفاوضات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها