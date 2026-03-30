كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة جديدة التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الأحوال تبدأ غدًا الثلاثاء 31 مارس 2026.

حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء إلى السبت

قالت الأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من مساء الثلاثاء 31 مارس وحتى الخميس 2 أبريل 2026 توجد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

كما تنشط رياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد، إلى نشاط رياح يومي الجمعة 03 أبريل والسبت 04 أبريل على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

