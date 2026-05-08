عُقدت جلسة بعنوان "استعراض آفاق الترويج السياحي المصري وتعزيز الحضور الدولي"، في إطار استضافة مصر للفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 6 وحتى 9 مايو الجاري.

وقدم أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عرضًا تقديميًا استعرض فيه أبرز ملامح استراتيجية الترويج السياحي لمصر، وجهود تعزيز مكانة المقصد السياحي المصري على الساحة الدولية، من خلال إبراز تنوع المنتجات والأنماط السياحية وتطوير أدوات التسويق الحديثة.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي فريد أسهم عبر التاريخ في جذب الاستثمارات والتجارة والحركة السياحية إليها، موضحًا أن استراتيجية الوزارة الحالية، التي تأتي تحت شعار "مصر... تنوع لا يُضاهى"، ترتكز على إبراز تنوع المنتجات والأنماط السياحية، وتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، إلى جانب تطوير المنتجات القائمة واستحداث أخرى جديدة، بالإضافة إلى تحسين جودة التجربة السياحية بالمواقع السياحية والأثرية، فضلًا عن زيادة الطاقة الفندقية.

ولفت إلى ما تمتلكه مصر من متاحف ومواقع أثرية، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، الذي يمثل إضافة نوعية للقطاع بما يقدمه من تجربة سياحية متكاملة تعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح أن الهيئة تتبنى أدوات ترويج حديثة، من بينها التسويق الرقمي، والتعاون مع المؤثرين ووسائل الإعلام الدولية، وتنظيم الرحلات التعريفية، بما يسهم في تعزيز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري.

كما استعرض برنامج تحفيز الطيران الذي تنفذه الوزارة لدعم زيادة الحركة السياحية الوافدة، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لاستقبال أعداد أكبر من السائحين.

تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية

أشار "يوسف"، إلى جهود الدولة في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية عند الوصول بالمطارات لعدد كبير من الجنسيات، الأمر الذي أسهم في تنويع الأسواق المصدرة للسياحة.

كما لفت إلى توجه الدولة نحو دعم التحول إلى الممارسات السياحية المستدامة، من خلال تشجيع استخدام الطاقة النظيفة والوقود الصديق للبيئة، وهو ما انعكس في تبني العديد من المنشآت الفندقية لهذه الممارسات، مؤكدًا استمرار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية من شبكة طرق وكباري ومطارات.