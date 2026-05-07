تصوير - أحمد مسعد:

حضر النجوم دنيا سمير غانم وماجد المصري ووائل جسار، مراسم عزاء المطرب الكبير هاني شاكر المقام مساء الخميس بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد.

تامر حسني وهيفاء وهبي وكريم عبدالعزيز في عزاء هاني شاكر

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء هاني شاكر كان من بينهم النجم تامر حسني وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان خالد زكي والفنان أحمد خالد صالح والموسيقار هاني مهنا والمطربة هيفاء وهبي والفنانة وفاء عامر وكريم عبدالعزيز وياسر جلال.

وقدم وزير الثقافة السابق أحمد فؤاد هنو، واجب العزاء لأسرة المطرب الراحل هاني شاكر أمير الغناء العربي.

وأيضا قدم وزير البترول الأسبق سامح فهمي العزاء لأسرة هاني شاكر، وحرص على التواجد بجوار نجل أمير الغناء العربي.



وحرص أيضا اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة الأسبق على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

وكانت السيدة/ نهلة توفيق في استقبال المعزيات في وفاة زوجها المطرب هاني شاكر، بينما استقبل شريف هاني شاكر المعزيين في وفاة والده.

وفاة وجنازة هاني شاكر

رحل هاني شاكر في 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات في باريس بفرنسا، وأقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

