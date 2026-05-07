أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية شن حملة رقابية موسعة بمحافظة الجيزة، بمشاركة مجلس مدينة منشأة القناطر، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار جهود الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

جاءت الحملة ضمن خطة الدولة لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، إذ شاركت فيها الجهات التنفيذية والرقابية المختصة، وعلى رأسها مجلس مدينة منشأة القناطر والهيئة القومية لسلامة الغذاء والطب البيطري، إلى جانب الأجهزة المعنية.

ضبط 3 أطنان من دواجن نافقة داخل منشأة مخالفة

أسفرت الحملة عن ضبط نحو 3 أطنان من الدواجن النافقة داخل منشأة تُستخدم في تجميعها وتنظيفها وتجهيزها بالمخالفة للقانون والاشتراطات الصحية، في مخالفة جسيمة تمثل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وأكدت الوزارة أن الفيديوهات المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، تعود إلى هذه الضبطية التي تم تنفيذها بالفعل يوم 6 مايو، إذ تحركت الأجهزة الرقابية فور تلقي المعلومات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل فوري، وتحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على الكميات المضبوطة، وعرض الواقعة على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات على الفور.

إعدام المضبوطات بالكامل ومنع إعادة تداولها

أشارت "التموين" إلى أنه تم استصدار قرار بإعدام الكميات المضبوطة، وتنفيذ أعمال الإعدام والإتلاف الكامل وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، والانتهاء من كافة الإجراءات في ذات اليوم، بما يضمن عدم تسرب تلك المضبوطات أو إعادة تداولها حفاظاً على صحة المواطنين.

رسالة حاسمة للمواطنين واستمرار الرقابة

أهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات أو وقائع من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو سلامة الغذاء، مؤكدة أن أجهزة الدولة تتحرك بمنتهى السرعة والحسم تجاه أي مخالفة تمس أمن وسلامة المواطنين.

وأكدت "الوزارة" في ختام بيانها، استمرار الحملات الرقابية المكثفة بكافة المحافظات، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، للتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وصوناً للصالح العام.

