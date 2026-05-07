أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضامن مصر مع الإمارات في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مشدداً على مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادتها، ومؤكداً أن “ما يمس الإمارات يمس مصر”. التفاصيل من هنا

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي اليوم لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية.