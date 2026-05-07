اختناق أسرة كاملة في حادث بمركز الخصوص في القليوبي

لحظات من الرعب عاشها سكان شارع عبدالغني بمنطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، مساء الخميس، بعدما تحول تنظيف منزلي عادي إلى حادث اختناق خطير، إثر تفاعل مواد كيميائية داخل الشقة، ما أدى لإصابة أم وأطفالها الثلاثة بحالة اختناق استدعت تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية والإسعاف.

بلاغ الخصوص

التاسعة مساء الخميس، تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بوجود تسرب غاز داخل عقار بشارع عبدالغني المتفرع من شارع أحمد عرابي، بجوار مسجد المصطفى بمنطقة الخصوص.

تحرك الحماية المدنية

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وتعاملت مع الواقعة سريعا. وبالفحص، تبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم أم و3 أطفال، بحالات اختناق نتيجة تفاعل مادة الكلور مع "الفلاش" داخل المنزل، ما تسبب في انبعاث غازات أدت لاختناقهم.

اختناق أسرة كاملة

المصابون نقلوا إلى مستشفى ناصر للعلاج، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من سلامة المكان.

شبكة اتجار بالبشر

فيما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 رجال لهم معلومات جنائية؛ لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 10 أحداث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.



حقيقة فيديو كشك المنوفية

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من الجهات المختصة لإزالتهم الكشك الخاص به بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 مارس الماضى صدر قرار من الجهات المختصة بإزالة الكشك المشار إليه لتعديه على حرم الطريق وتم التنبيه على مالكه بإزالة تلك التعديات.

وبتاريخ 5 الجارى قام القائم على النشر مالك الكشك بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى" - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بتفكيك جزء من واجهة الكشك الخاص به والادعاء بأن الجهات المختصة خلف إزالته.

أمكن ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وتصويره مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعى للحيلولة دون تنفيذ القرار.

سرقة داخل مسجد

وكشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر شخص من آخر سرقة حقيبته من داخل أحد المساجد بسوهاج.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 / أبريل المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج من (طالب – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبته الشخصية وبداخلها هاتفه المحمول حال تواجده بأحد المساجد بدائرة القسم.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاده ضبط (الحقيبة، والهاتف المحمول) المستولى عليهما.

