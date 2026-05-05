الجيزة ترفع 1400 طن مخلفات من طريق اللبيني وتكثف حملات النظافة بالمريوطية

كتب : محمد أبو بكر

03:25 م 05/05/2026
    الجيزة ترفع 1400 طن مخلفات من طريق اللبيني (4)
نفذت محافظة الجيزة، حملات مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات الصلبة من طريق اللبيني ناهيا ومنطقة المريوطية، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن الحملات أسفرت عن رفع نحو 1400 طن من المخلفات الصلبة من طريق اللبيني ناهيا، من خلال الدفع بعدد من معدات وسيارات مركز كرداسة، بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة.

محافظ الجيزة: حملات رفع كفاءة طريق المريوطية شملت أعمال التجريد ورفع التراكمات

أضاف محافظ الجيزة أن حملات رفع كفاءة طريق المريوطية شملت أعمال التجريد ورفع التراكمات والمخلفات، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة النظافة، إلى جانب إعادة الانضباط والمظهر الحضاري بالمنطقة.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة المكثفة بمختلف الأحياء والمراكز، للتعامل الفوري مع أي تراكمات للمخلفات، ورفع كفاءة منظومة النظافة بشكل مستمر.

ومن جانبه، أكد محمد الضبيعي أن الهيئة دفعت بعدد من المعدات وسيارات النقل لتحسين كفاءة النظافة بطريق المريوطية، مشيرًا إلى أن الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات محافظ الجيزة، في إطار العمل على تحسين مستوى النظافة العامة.

الجيزة أحمد الأنصاري المريوطية

