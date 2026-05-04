شهد محمد نور الدين، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، احتفالية مديرية التضامن الاجتماعي لتسليم تذاكر السفر ومستلزمات الرحلة للفوج الأول من الحجاج الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية والمتجهين لأداء مناسك الحج، وذلك بالإنابة عن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

تفاصيل احتفالية "التضامن" بالفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية

تم خلال الاحتفالية، تسليم الحجاج تذاكر السفر وملابس الإحرام وكافة المتعلقات اللازمة للرحلة المباركة في إطار حرص الدولة على توفير سبل الراحة والرعاية الكاملة لضيوف الرحمن وتيسير إجراءات سفرهم.

ونقل السكرتير العام، تهنئة محافظ الجيزة إلى الحجاج متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودةً سالمة إلى أرض الوطن، مؤكدًا حرص محافظة الجيزة على تقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان خروج موسم الحج على الوجه الأمثل.

