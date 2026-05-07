في جريمة تمس صحة وحياة المرضى مباشرة، كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة عن مصنع غير مرخص لتصنيع أطراف صناعية بمكونات مجهولة، قبل طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح على حساب آلام المواطنين فيما رصدت الشرطة فيديو مشاجرة بالسلاح بمنطقة المرج.

مصنع أطراف صناعية مغشوشة

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي واصلت جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري، حيث تمكنت من ضبط مالك مصنع لتصنيع الأجهزة التعويضية بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة.

وعُثر داخل المصنع على قرابة 13 ألف قطعة أطراف صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومصنعة باستخدام مكونات مجهولة المصدر قد تتسبب في أضرار صحية جسيمة لمستخدميها، بالإضافة إلى كميات من الخامات وخط إنتاج كامل.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يعتزم طرح المضبوطات بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



فيديو مشاجرة المرج

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المرج، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول يضم ربة منزل وابنتها، وطرف ثان مكون من سيدة ونجلها وابنتها وخطيب الأخيرة، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة المرج، وذلك بسبب خلافات تتعلق بالمصاهرة.

وتطورت المشادة إلى تبادل الاعتداءات باستخدام سلاح أبيض وعدد من الزجاجات الفارغة، قبل أن تتمكن قوات الأمن من ضبط جميع أطراف المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني الأدوات المستخدمة في الاعتداء.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.



واقعة دهس المنوفية



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بعدد من الأشخاص بأحد شوارع محافظة المنوفية.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 2 مايو الجاري، تلقى مركز شرطة أشمون بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال 3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة.

وبسؤال المصابين، أكدوا أنهم كانوا متوقفين على جانب الطريق بدائرة المركز، قبل أن تصطدم بهم السيارة الظاهرة بالفيديو، ما تسبب في إصابتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه طالب لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد بسبب اختلال عجلة القيادة بيده.

وجرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

