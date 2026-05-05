وصف النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بأنه بمثابة "إبراء ذمة مالية للحكومة من البرلمان"، متسائلًا: "هل التزمت الحكومة بالصرف فيما هو مخصص له أم أن هناك انحرافات؟".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة.

وتساءل النائب، قائلًا: «الأهم ما هي نتيجة الصرف؟ هل تم بناء المستشفيات وتقديم العلاج اللازم؟ وهل تم بناء المدارس وتحقيق جودة التعليم؟ أم أن هناك إهدارًا في أوجه الصرف؟».

وأشار المندوه إلى أن الحساب الختامي يتضمن عددًا من المؤشرات المهمة، في مقدمتها أن العجز في الموازنة يتم تغطيته بالكامل من خلال الاقتراض.

وقال عضو مجلس النواب: هناك تحقيق فائض أولي في الموازنة يتم تحقيقه، متابعًا: هذا معناه أننا نستطيع من خلال الأنشطة تغطية المصروفات، مشيرًا إلى أن أغلب التعديلات في حساب ختامي الموازنة كان في الفوائد.

وأكد حسام المندوه، أن فوائد الدين بلغت 2 تريليون جنيه غير أصل الدين، قائلًا: نحن أمام موازنة تعتمد بشكل كبير على الفوائد وخدمة الدين، متسائلا: لماذا لا تستفيد الحكومة من المشروعات.

وانتقد النائب، عدم استغلال المشروعات، مشيرًا إلى أن هناك مستشفى في بورسعيد تم تجهيزها بـ400 سرير، قائلًا: نحلم بتشغيل 100 سرير ولكن نعاني في تحقيق ذلك.

برلماني يطالب بخطة حكومية لزيادة الإيرادات وتقليل الديون

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة إعلان خطة الحكومة لزيادة حجم الإيرادات، وتقليل فوائد الدين، الذي يتزايد بشكل سنوي، لاسيما وأن معظم الديون عند الحكومة.