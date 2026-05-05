إعلان

برلماني عن الحساب الختامي للموازنة: فوائد الدين تصل إلى 2 تريليون جنيه

كتب : نشأت حمدي

02:02 م 05/05/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصف النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بأنه بمثابة "إبراء ذمة مالية للحكومة من البرلمان"، متسائلًا: "هل التزمت الحكومة بالصرف فيما هو مخصص له أم أن هناك انحرافات؟".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة.

وتساءل النائب، قائلًا: «الأهم ما هي نتيجة الصرف؟ هل تم بناء المستشفيات وتقديم العلاج اللازم؟ وهل تم بناء المدارس وتحقيق جودة التعليم؟ أم أن هناك إهدارًا في أوجه الصرف؟».

وأشار المندوه إلى أن الحساب الختامي يتضمن عددًا من المؤشرات المهمة، في مقدمتها أن العجز في الموازنة يتم تغطيته بالكامل من خلال الاقتراض.

وقال عضو مجلس النواب: هناك تحقيق فائض أولي في الموازنة يتم تحقيقه، متابعًا: هذا معناه أننا نستطيع من خلال الأنشطة تغطية المصروفات، مشيرًا إلى أن أغلب التعديلات في حساب ختامي الموازنة كان في الفوائد.

وأكد حسام المندوه، أن فوائد الدين بلغت 2 تريليون جنيه غير أصل الدين، قائلًا: نحن أمام موازنة تعتمد بشكل كبير على الفوائد وخدمة الدين، متسائلا: لماذا لا تستفيد الحكومة من المشروعات.

وانتقد النائب، عدم استغلال المشروعات، مشيرًا إلى أن هناك مستشفى في بورسعيد تم تجهيزها بـ400 سرير، قائلًا: نحلم بتشغيل 100 سرير ولكن نعاني في تحقيق ذلك.

برلماني يطالب بخطة حكومية لزيادة الإيرادات وتقليل الديون

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة إعلان خطة الحكومة لزيادة حجم الإيرادات، وتقليل فوائد الدين، الذي يتزايد بشكل سنوي، لاسيما وأن معظم الديون عند الحكومة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب الحساب الختامى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة
زووم

خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة

"صراع اللقب".. القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم
رياضة محلية

"صراع اللقب".. القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم
الحكومة تحسم الجدل بشأن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة "أون لاين"
أخبار مصر

الحكومة تحسم الجدل بشأن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة "أون لاين"
"الأصعب بيراميدز".. نجم الأهلي السابق يعلق عبر مصراوي على مباريات مرحلة
رياضة محلية

"الأصعب بيراميدز".. نجم الأهلي السابق يعلق عبر مصراوي على مباريات مرحلة
سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك مع ختام تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك مع ختام تعاملات اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز