أعلن مركز بحوث رعاية الحيوان والدواجن كلية الطب البيطري جامعة القاهرة بقيادة الدكتور هاني سمير قائم بأعمال مدير المركز عن توافر أغنام برقي حر من أجود السلالات استعدادًا لاستقبال موسم الأضاحي، لافتًا إلى أنه متاح الحجز والزيارة داخل مقر المركز.

وأوضح المركز أن سلالة البرقي نقية عالية الجودة، تغذية طبيعية متوازنة وفق أسس علمية حديثة، إشراف بيطري متكامل يضمن أعلى معايير الصحة والجودة، في إطار توجيهات رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ودور كلية الطب البيطري في تطبيق مخرجات البحث العلمي وربطها بالإنتاج الحيواني، يأتي ذلك في إطار توجهات الكلية نحو تحويل البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تدعم الإنتاج الحيواني، وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع استراتيجية التعليم العالي المنبثقة من استراتيجية مصر 2030.

وقال الدكتور أحمد سمير، عميد الكلية: نتبنى رؤية واضحة ترتكز على تحويل البحث العلمي من إطار نظري إلى قوة إنتاجية حقيقية تخدم المجتمع وتدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع استراتيجية الدولة في تطوير التعليم العالي، والتي تستهدف ربط المعرفة بالتطبيق، والبحث بالإنتاج، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.

فيما قال الدكتور فايز صليب، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع: هذه المبادرات تمثل نموذجًا فعّالًا لدور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال تقديم منتجات حيوانية عالية الجودة تحت إشراف علمي متخصص، مؤكدًا أن الكلية مستمرة في توسيع دائرة الاستفادة المجتمعية من خبراتها البحثية والتطبيقية بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم ثقتهم في المؤسسات الأكاديمية.

وأضاف الدكتور هاني سمير، أستاذ تناسليات الأغنام، ونائب مدير مركز أبحاث ورعاية الحيوان والدواجن: نسعي في المركز إلى دراسات بحثية تطبيقية لتحسين سلالات الحيوانات والدواجن والشراكة مع سوق العمل للحصول على أفضل منتج غذائي صحي من أصل حيواني آمن على صحة الإنسان.



