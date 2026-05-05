الحكومة تضع خطة شاملة لتنظيم الإعلانات على الطرق ومراجعة التراخيص

كتب : محمد أبو بكر

01:58 م 05/05/2026 تعديل في 02:16 م

القومي لتنظيم الاعلانات

ناقشت الأمانة الفنية للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، خطة عمل الجهاز خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بضبط وتنظيم قطاع الإعلانات على الطرق العامة، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الجهاز في اجتماعه المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعها برئاسة الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أكد ضرورة التزام الجهات المختصة بالدليل الإرشادي الذي أعده الجهاز، والذي يتضمن الاشتراطات الفنية والأبعاد والمسافات البينية وفقًا لطبيعة الطرق وسرعاتها، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بما يحقق التوازن بين السلامة العامة والمظهر الحضاري، وتعظيم كفاءة استغلال المساحات الإعلانية.

من جانبها، أوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة ترتكز على إعداد مخطط نموذجي للإعلانات بالمواقع التي انتهت بها مدد التراخيص كمرحلة أولى، مع التنسيق مع الجهات الإدارية لإعداد مخططات إعلانية محدثة وفقًا للدليل الإرشادي.

مراجعة شاملة للوضع القائم للإعلانات في المدن الجديدة والمحافظات

أضافت أن الجهاز سيقوم بمراجعة شاملة للوضع القائم للإعلانات في المدن الجديدة والمحافظات، للوقوف على مدى الالتزام بأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى استمرار العقود القائمة وتقييمها عند التجديد طبقًا للمخططات المعدلة.

وذكرت أن الجهاز يعتزم إنشاء أرشيف متكامل لمخططات الإعلانات على مستوى الجمهورية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لطرح الإعلانات وتلقي طلبات التراخيص، وتنظيم لقاءات وورش عمل لتدريب مسؤولي الإعلانات بالجهات الإدارية على استخدام البرامج والتقنيات الحديثة في إعداد المخططات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإعلانات وتحقيق المستهدفات التنظيمية.

