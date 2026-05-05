المرور: ضبط أكثر من 100 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

02:41 م 05/05/2026

حملات مرورية-ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية المكثفة بجميع المحافظات؛ لضبط الحالة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور الرئيسية.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الجهود عن ضبط 104451 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1276 سائقًا، وتبين إيجابية 50 حالة لتعاطي المواد المخدرة، في إطار حملات الكشف على قائدي المركبات.

وفي إطار الحملات على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 585 مخالفة مرورية، وفحص 157 سائقًا، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المخدرات، إلى جانب ضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 15 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها القوانين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، في إطار استمرار الحملات لتحقيق الانضباط المروري على الطرق.

الحركة المرورية وزارة الداخلية

لكسر العقدة".. الأهلي يسعى لتحقيق انتصار غائب على إنبي منذ 944 يوما
