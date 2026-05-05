ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات قطاع النقل، خاصة في محافظة الإسكندرية.

طلبات إحاطة بشأن تكدسات ترام الرمل وأزمة العاملين

جاء في مقدمة طلبات الإحاطة، الطلبات المقدمة من النواب صالح عبد المنعم راغب، ومحمد جبريل، وأحمد علاء فايد، بشأن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية لمواجهة مشكلة التكدسات المرورية الناتجة عن توقف ترام الرمل، إلى جانب ما أثير حول نقل العاملين بهيئة النقل وتصفية مرفق ترام الرمل التاريخي تحت مبررات التطوير.

واستمعت اللجنة إلى استعراض النواب مقدمي طلبات الإحاطة حول المشكلات الناتجة عن تنفيذ مشروع تطوير ترام الإسكندرية، كما استعرض ممثلو الحكومة تفاصيل المشروع وخطة تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية التوعية بمشروع ترام الرمل، مشددًا على ضرورة توضيح كافة تفاصيله للمواطنين، باعتباره يمثل نقلة حضارية لمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أن المواطن السكندري في حاجة إلى الطمأنة بشأن المشروع، من حيث الشكل الجمالي والحفاظ على الطابع التاريخي، وذلك من خلال نشر المعلومات الدقيقة، خاصة في ظل وجود شائعات تتردد حول إلغاء الترام.

وأضاف قرقر: "نريد أن نرى الشكل الجمالي للمحطات، كما حدث في محطة مصر للقطارات التي تم تطويرها مع الحفاظ على طابعها التاريخي، بما يضيف لمسة فخامة وعظمة للمكان".

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة قيام وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية بتكثيف جهود التوعية، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في زيادة عدد مستخدمي الترام ليصل إلى ملايين الركاب، مقارنة بالأعداد الحالية.

توصية بتشكيل لجنة فنية لدراسة مسارات الكباري

أوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية تضم الهيئة القومية للأنفاق، ومحافظة الإسكندرية، وجهاز تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي، وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، لدراسة إمكانية استبدال مسارات الكباري العلوية بكباري أرضية، برئاسة النائب محمد جبريل، وعضوية عدد من النواب والجهات المعنية، على أن يتم عرض نتائج الدراسة على اللجنة.

مناقشة أزمة محال كوبري العامري وتعويضات القطار السريع

كما ناقشت اللجنة طلبَي إحاطة مقدمين من النائب صالح عبد المنعم راغب، بشأن عدم منح الأولوية لأصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بشارع الجمهورية بالعامرية في مشروع المحال أسفل كوبري العامري، إلى جانب فرض قيمة إيجارية مرتفعة، فضلًا عن عدم تحديد حرم القطار السريع بمدينة العامرية وضواحيها، وعدم إعلان قيمة وآلية صرف التعويضات حتى الآن.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن عدم إنشاء كباري مشاة على الطريق الصحراوي عند مداخل قرى أحمد عرابي والعقارية والعزة وخالد بن الوليد، بالإضافة إلى عدم البدء في إحلال وتجديد كوبري الثروة السمكية، وتأخر أعمال الصيانة والتجديد للطريق الصحراوي من بوابة رسوم الإسكندرية حتى منطقة كارفور.