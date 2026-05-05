أعلن النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال "داود"، في كلمته بالجلسة العامة: "أرفض كل فساد كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2000 حتى الآن، أمامي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات جرائم متعددة ضد حكومات متوالية، احنا بنشتغل لحساب الخارج وبنوك أوروبا، نقترض قروض يسددها الشعب المصري وندفع عليها عمولة ارتباط، عمولة الارتباط دي من دم الشعب المصري، بزيادة الضرائب وزيادة الأسعار، وفرض الجباية، وهذا ما يقوله تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات هذا العام، وهو الجهاز الذي كان من قبل برئاسة حضرتك سيادة الرئيس، في إشارة لرئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي".

برلماني: أموال الشعب أمانة ولن نبيع ضميرنا من أجل عضوية

واستنكر نائب الوفد في كلمته: "احنا مش هنبيع ضميرنا علشان عضوية، ولا حاجة تستحق إلا أن نكون أمناء على المال العام، النهاردة في 11 هيئة اقتصادية حققت خسائر بقيمة 11 مليار جنيه من دم الشعب المصري".

وتابع: "بلغ إجمال الخسائر المُرحلة لـ25 هيئة 267 مليار جنيه من دم واحد مش لاقي عناية مركزة ولا لاقي دعامات للقلب ولا مفاصل للعضم، و19 محطة طاقة شمسية أنشأتهم مصر ثم وجدنا بها عيوب ولم يتم التشغيل من سنوات".

ووجه رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، تنبيهًا للنائب بشأن الالتزام بالوقت المحدد للكلمة، ورد "داود": "هذا البرلمان في السابق يحدد لرئيس الهيئة البرلمانية ورئيس اللجنة الحديث لمدة 15 دقيقة وللنائب 7 دقائق لمناقشة الحساب الختامي، والعملية ليست سلق يافندم، العملية احترامًا لقسم أمام الشعب".