إعلان

قرار من القضاء بشأن ياسمينا المصري في اتهامها بسب وقذف أشرف زكي

كتب : أحمد عادل

02:38 م 05/05/2026 تعديل في 02:38 م

الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الفنانة ياسمينا المصري، 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامها بسب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أقوال أشرف زكي

واستمع إسلام الوكيل وكيل نيابة النزهة، لأقوال الدكتور أشرف زكي، في جلسة تحقيق استمرت 3 ساعات، وذلك بحضور شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والذي قدم حافظتي مستندات تضمنت المنشورات المسيئة وفلاشة تحتوى على مقاطع مرئية تثبت وقائع السب والقذف.

الاتهامات الموجهة إلى ياسمينا المصري

واتهم الدكتور أشرف زكي، المشكو في حقها بالسب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد بالإيذاء، والإساءة لسمعته، وسمعة عائلته، وذلك في القضية التي تحمل رقم 6357 سنة 2026 جنح النزهة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ياسمينا المصري بمنطقة النزهة، على خلفية اتهامها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أشرف زكي محكمة جنايات تجديد حبس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة
زووم

خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة

آي صاغة: الذهب في مصر يرتفع وعيار 21 يسجل 6900 جنيه رغم انخفاض الأوقية
اقتصاد

آي صاغة: الذهب في مصر يرتفع وعيار 21 يسجل 6900 جنيه رغم انخفاض الأوقية
حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي
حوادث وقضايا

حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي
لكسر العقدة".. الأهلي يسعى لتحقيق انتصار غائب على إنبي منذ 944 يوما
رياضة محلية

لكسر العقدة".. الأهلي يسعى لتحقيق انتصار غائب على إنبي منذ 944 يوما
من يحسم مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا؟.. خبيرة أبراج تتوقع النتيجة
علاقات

من يحسم مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا؟.. خبيرة أبراج تتوقع النتيجة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز