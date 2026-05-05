قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الفنانة ياسمينا المصري، 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامها بسب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أقوال أشرف زكي

واستمع إسلام الوكيل وكيل نيابة النزهة، لأقوال الدكتور أشرف زكي، في جلسة تحقيق استمرت 3 ساعات، وذلك بحضور شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والذي قدم حافظتي مستندات تضمنت المنشورات المسيئة وفلاشة تحتوى على مقاطع مرئية تثبت وقائع السب والقذف.

الاتهامات الموجهة إلى ياسمينا المصري

واتهم الدكتور أشرف زكي، المشكو في حقها بالسب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد بالإيذاء، والإساءة لسمعته، وسمعة عائلته، وذلك في القضية التي تحمل رقم 6357 سنة 2026 جنح النزهة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ياسمينا المصري بمنطقة النزهة، على خلفية اتهامها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.