وزير الصحة: استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض عن بُعد

كتب : أحمد جمعة

02:15 م 05/05/2026 تعديل في 02:16 م

الدكتور خالد عبدالغفار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة معدلات الإنجاز ومناقشة المعوقات الفنية بمشروع إنشاء الشبكة الوطنية للباثولوجيا الرقمية عن بُعد، مؤكدًا أهميته الاستراتيجية في تطوير منظومة التشخيص المرضي ودعم مرضى الأورام.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يستهدف إنشاء شبكة متكاملة لمسح وتداول وأرشفة الشرائح الرقمية، وكتابة تقارير الباثولوجي عن بُعد، مع دعم التشخيص باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكوين قاعدة بيانات وطنية داعمة للأبحاث والعلاجات.

وزير الصحة: ضرورة توحيد خدمات الباثولوجيا لمرضى الأورام على مستوى جميع المحافظات

وأكد الوزير ضرورة توحيد خدمات الباثولوجيا لمرضى الأورام على مستوى جميع المحافظات، موجّهًا بسرعة الانتهاء من المشروع وتعميمه، مع توفير الإمكانيات اللازمة للكوادر الطبية وتعزيز التنسيق مع الجهات الشريكة، إلى جانب إعداد تقارير دورية للتقييم والمتابعة.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارة والخبراء، من بينهم الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير للشؤون الوقائية، واللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد الجوهري مستشار الوزير للتعليم المهني، والدكتور عصام عياد رئيس وحدة الباثولوجي الرقمي بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور أسامة وليم رئيس المؤسسة المصرية للباثولوجيا بأمريكا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الشركات المتخصصة.

وأكدت الوزارة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للخدمات الصحية، خاصة في مجال تشخيص وعلاج الأورام، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

