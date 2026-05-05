"أنا تعبانة ومش قادرة ألحقهم".. أم من المنوفية تستغيث لإنقاذ ابنيها من

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، السفير داج يولين دنفيلت، سفير دولة السويد لدى مصر، بمقر الهيئة في مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على دعم التعاون الاقتصادي والتعرف على المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة لخدمة حركة الملاحة الدولية، بما يعزز من مكانة القناة كممر عالمي حيوي.

تعزيز مكانة القناة عالميًا

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع اعتزازه بالعلاقات القوية التي تجمع مصر والسويد، مشيرًا إلى أن زيارة السفير تعكس الاهتمام الدولي المتزايد بقناة السويس باعتبارها أحد أهم الشرايين الحيوية لحركة التجارة العالمية.

وأوضح أن الهيئة نجحت في تطوير منظومة الخدمات الملاحية، من خلال تحسين تجربة عبور السفن واستحداث خدمات متكاملة، تشمل تموين السفن، وأعمال الإصلاح والصيانة عبر ترسانات الهيئة، إلى جانب خدمات الإسعاف البحري، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تطوير المجرى الملاحي.

إشادة سويدية بالدور الاستراتيجي للقناة

من جانبه، أشاد السفير داج يولين دنفيلت بمتانة العلاقات بين مصر والسويد، مؤكدًا أن قناة السويس تمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية، وممرًا رئيسيًا للتجارة الدولية.

وأشار إلى أن ما تمتلكه القناة من إمكانات تنموية كبيرة يؤهلها للتحول إلى مركز عالمي متكامل لتقديم الخدمات اللوجستية المتطورة، بما يدعم حركة التجارة ويواكب المتغيرات العالمية.

ختام اللقاء وتبادل الدروع

واختُتم اللقاء بتقديم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى السفير السويدي، في لفتة تعكس عمق العلاقات والتقدير المتبادل بين الجانبين.