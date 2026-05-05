أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا.

تفاصيل تغريم محمد رمضان بسب وقذف عمرو أديب

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قضت بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدم دفاع الإعلامي عمرو أديب ببلاغ ضد الفنان محمد رمضان، بتهمه فيه بتوجيه عبارات سب وقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية البلاغ المقدم ضد الفنان محمد رمضان، للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.

