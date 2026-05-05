تأييد تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف عمرو أديب

كتب : أحمد عادل

02:32 م 05/05/2026

عمرو أديب ومحمد رمضان

أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قضت بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدم دفاع الإعلامي عمرو أديب ببلاغ ضد الفنان محمد رمضان، بتهمه فيه بتوجيه عبارات سب وقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية البلاغ المقدم ضد الفنان محمد رمضان، للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.

حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي
الرقابة المالية: إطلاق منصات استثمار عقاري جديدة وإتاحة الصكوك والسندات
توجيهات رئاسية بتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين
هل انتهي اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران؟.. ترامب يعلق
تهديد يوريسيتش ونهاية توروب.. مدربو القمة ما بين حلم التتويج بالدوري وشبح
