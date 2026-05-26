أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا بتكليف تامر محمد عبد العظيم أبو الغيط للعمل رئيسًا لحي المقطم، وذلك في إطار خطة المحافظة لضخ دماء جديدة والاستعانة بالقيادات المحلية ذات الخبرة لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل أحياء العاصمة.

وجاء تكليف تامر محمد عبد العظيم أبو الغيط برئاسة حي المقطم، عقب توليه سابقًا رئاسة حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث من المقرر أن يباشر مهام عمله الجديدة لمتابعة الملفات التنموية والخدمية، إلى جانب الإشراف على حملات الانضباط ورفع الإشغالات داخل نطاق الحي.

وأوضحت محافظة القاهرة أن حركة التكليف الجديدة جاءت بالتزامن مع بلوغ رئيس حي المقطم الحالي السن القانونية للإحالة إلى المعاش، مع توجيه الشكر له على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه المسؤولية.

ويُعد حي المقطم من الأحياء الحيوية بمحافظة القاهرة، ويشهد عددًا من ملفات التطوير والخدمات التي تتطلب متابعة ميدانية مستمرة، في مقدمتها ملفات النظافة والإشغالات والتطوير الحضاري وتحسين البنية التحتية.