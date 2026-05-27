إقبال كثيف.. "مصراوي" يرصد احتفالات المواطنين بعيد الأضحى داخل حديقة الأزهر

شارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المواطنين احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، في ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، وسط إقبال كثيف من المواطنين.

وأجرى محافظ القاهرة جولة ميدانية لمتابعة انتظام العمل بالمتنزهات، وحسن استقبال المواطنين، وتوفير جميع الخدمات لهم.

محافظ القاهرة يتفقد انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ القاهرة، أن العاصمة مستمرة فى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأحياء ومديريات الخدمات، وإلغاء الإجازات طوال أيام عيد الأضحى، لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ القاهرة، على مواصلة متابعة كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية بالحدائق، وصيانة المسطحات الخضراء، وشبكة وأعمدة الإنارة، والطرق والممرات والأسوار، وصيانة دورات المياه، ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد.

رافق المحافظ في الجولة المهندس أشرف منصور، نوابه للمناطق الأربعة، الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية.