أكد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومديريات الخدمات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى من نقص الخدمات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت فى تنفيذ الخطة التى تم وضعها لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان اليوم، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وإلغاء الإجازات طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع تواجد كافة القيادات التنفيذية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين على مستوى المحافظة في مواقعها، مشيرًا إلى أن تقديم كافة الخدمات سار بصورة منتظمة.

توفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الأضحى

أشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة اتخذت الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك خاصة السلع الأساسية كالأرز والسكر والزيت واللحوم والمكرونة، وأنابيب البوتاجاز، وتم عمل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز.

كما تم تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع، والمرور الدوري على المخابز لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين للمرور على كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع اللحوم الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم تكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد.

ولفت محافظ القاهرة، إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يعملان على مدار 24 ساعة، كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، وتم تخصيص رقمي الخط الساخن 15496، و114 للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.