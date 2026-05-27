أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية إلى المركز القومي للتحكم في الطاقة.

وخلال الزيارة، تابع الوزير الواقع الفعلي لمنظومة الكهرباء من حيث الإنتاج والنقل والتوزيع، واطمأن على جودة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار.

الكهرباء: ارتفاع الأحمال إلى 36 ألف ميجاوات

كما تابع الوزير مؤشرات الزيادة في الاستهلاك ومعدلات الطلب على الطاقة، وارتفاع الأحمال خلال الأيام الماضية والتي بلغت نحو 36 ألف ميجاوات.

واستعرض سيناريوهات التشغيل والبدائل المختلفة، وآليات التنسيق والتكامل بين مكونات المنظومة على مستوى الجمهورية لتأمين الشبكة خلال أيام العيد وفترة الإجازة، مع التأكيد على تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، إلى جانب استخدام بطاريات تخزين الطاقة في إطار خطة خفض استهلاك الوقود الأحفوري.

وأشاد وزير الكهرباء بالعاملين في المركز القومي للتحكم، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق، واستمرار التنسيق بين أطقم التشغيل والخبراء لضمان استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود، مع استخدام الوحدات الأعلى كفاءة ومتابعة حالات المهمات بالشبكة وسرعة اكتشاف الأعطال وإصلاحها.

واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على الدور المحوري للمركز القومي للتحكم في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، ومواجهة الأحمال المرتفعة، وإدارة الأزمات الطارئة بكفاءة، بما يضمن جودة واستمرارية الخدمة خلال فترة العيد.