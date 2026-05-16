تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في زيارة ميدانية إلى المركز القومي للتحكم، إجراءات تأمين واستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، ومعدلات الطلب المتزايدة على الطاقة خلال الأيام الماضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال التي وصلت إلى نحو 34 ألف ميجاوات.

واستعرض الوزير خلال الزيارة مؤشرات التشغيل الحالية للشبكة في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، إلى جانب السيناريوهات التشغيلية المختلفة والتنسيق بين مكونات المنظومة على مستوى الجمهورية، بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة.

التوسع في استخدام بطاريات تخزين الطاقة

أكد وزير الكهرباء مراجعة أنماط التشغيل في ضوء الزيادة المستمرة في الأحمال، مع التوجيه بتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، والتوسع في استخدام بطاريات تخزين الطاقة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين كفاءة التشغيل.

كما جرى استعراض الإجراءات الخاصة برفع كفاءة وحدات الإنتاج، وإدخال قدرات جديدة من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز جاهزية الشبكة لمواجهة الأحمال المرتفعة خلال أوقات الذروة، خاصة في فصل الصيف.

وشدد الوزير على أهمية الدور المحوري لمراكز التحكم وأطقم التشغيل في إدارة الشبكة، وضرورة تعزيز آليات التواصل المستمر بين مركز التحكم القومي وبقية مكونات الشبكة من إنتاج ونقل وتوزيع، لضمان سرعة الاستجابة للأعطال والحفاظ على استقرار المنظومة.

كما ناقش الوزير آليات متابعة حالة المهمات بالشبكة القومية، وسرعة اكتشاف الأعطال والتعامل معها، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في التنبؤ بالأحمال ومنع الأعطال قبل وقوعها، ومتابعة خطوط الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن المركز القومي للتحكم يمثل ركيزة أساسية في إدارة الشبكة الكهربائية الموحدة، خاصة في ظل التوسع في الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، مشددًا على أهمية رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يواكب حجم الإمكانيات المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.