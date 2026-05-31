نتنياهو: سنُنهي العمليات العسكرية في جنوب لبنان لكن الأمر يحتاج وقتًا

كتب : مصطفى الشاعر

03:03 م 31/05/2026

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن العمليات العسكرية في جنوب لبنان لن تتوقف قريبا، مشددا على أن إنهاءها يتطلب "وقتا إضافيا"، في ظل استمرار التصعيد على الجبهة الشمالية.

تصعيد إسرائيلي مستمر في الجبهة الشمالية

قال بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال قتل 700 من عناصر حزب الله خلال شهر مايو الجاري وحده، على حد زعمه، مضيفا أن إجمالي ما وصفهم بـ"قتلى الحزب" منذ مارس الماضي بلغ نحو 8 آلاف عنصر.

تأتي هذه التصريحات في سياق الخطاب الإسرائيلي المتواصل الذي يُبرر تصعيد العمليات العسكرية في جنوب لبنان، في وقت تتواصل فيه المواجهات على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

نتنياهو: إنهاء العمليات في جنوب لبنان يحتاج إلى وقت

وفي سياق متصل، أوضح نتنياهو، في تصريحاته، اليوم الأحد، نقلتها وسائل إعلام عبرية في نبأ عاجل، إن إسرائيل "ستُنهي المهمة" في جنوب لبنان، إلا أن ذلك سيستغرق وقتا أطول، دون تحديد جدول زمني واضح لوقف العمليات العسكرية، بحسب تعبيره.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.

