ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المسافرين الالتزام بالتعليمات والإرشادات المنظمة لعملية السفر، بما يسهم في تحقيق الانسيابية داخل المحطات والقطارات.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها الهيئة لاستقبال الكثافات المنتظرة للركاب بعد فترة عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على توفير أعلى درجات الراحة والأمان خلال حركة التشغيل.

السكة الحديد توجه 8 تعليمات مهمة للمسافرين بعد إجازة العيد

في هذا السياق أهابت الهيئة بالركاب مراعاة ما يلي:

1- الحضور إلى المحطات قبل موعد قيام القطارات بوقت كاف بما يتيح إنهاء إجراءات السفر والوصول إلى الرصيف المخصص دون تكدس أو استعجال.

2- الالتزام بالقطار المحدد وفقا لتذكرة السفر التي تم حجزها مسبقًا بوسائل الدفع المختلفة وعدم استقلال أي قطار بدون حجز لعدم التعرض للمسائلة القانونية، مع ضرورة الاحتفاظ بالتذكرة وإبرازها عند طلبها من مسؤولي القطار.

3- تجنب حمل الأمتعة كبيرة الحجم أو الثقيلة أثناء السفر لما قد تسببه من إعاقة لحركة الركاب أو تعريضهم للأذى داخل القطارات.

4- الالتزام بالأنفاق والكباري المخصصة للانتقال بين الأرصفة داخل المحطات والوقوف خلف الخطوط الآمنة المحددة على الأرصفة وخاصة بالتزامن مع حركة القطارات وكذلك عدم الجلوس على المصدات بنهاية الأرصفة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

5- عدم الصعود والتزول مطلقًا من القطارات أثناء المسير وإتاحة الفرصة للركاب للنزول من القطار أولًا قبل الصعود تجنبا للتدافع، مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم وتقديم المساعدة لهم أثناء الصعود والنزول بما يعكس القيم الحضارية للمجتمع المصري.

6- عدم التواجد أمام الأبواب أو بالممرات داخل العربات بما يعيق حركة الركاب أو يؤثر على إجراءات السلامة داخل القطارات.

7- عدم التدخين مطلقًا داخل المحطات والقطارات والتعاون في الحفاظ على نظافة القطارات والمحطات باعتبارها مرفقًا حيويًا يخدم ملايين المواطنين.

8- الالتزام باللوحات الإرشادية داخل المحطات واتباع تعليمات مسؤولي المحطات أطقم القطارات والإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو حالات طارئة بما يسهم في تنظيم حركة الركاب والحفاظ على انتظام التشغيل.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن المسئولية المشتركة للركاب تمثل عاملًا أساسيًا في تحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان وتقديم خدمة متميزة لجميع المسافرين.