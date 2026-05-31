كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن فحص 1919 عينة معمليًا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، وإصدار نتائجها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة طوارئ تشغيلية مكثفة تستهدف تعزيز الرقابة الصحية وضمان سلامة الغذاء وتأمين الأمن الغذائي للمواطنين.

وقالت الدكتورة سماح عيد، مدير المعهد، إن المعهد رفع درجة الاستعداد القصوى وعمل بكامل طاقته التحليلية على مدار الساعة طوال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف مباشر من الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بما يضمن استمرار منظومة الرقابة على الصحة الحيوانية وسلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني.

وأوضحت أن خطة الطوارئ شملت تشغيل المقر الرئيسي للمعهد وقسم بحوث الفيروسات بالدقي، والمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بالدقي ومعامله الفرعية، إلى جانب معامل فحوص سلامة الأغذية بالموانئ والمحافظات، ومن بينها معمل ميناء الإسكندرية الجمركي، ومعمل محطة مصر بالإسكندرية، ومعمل بورسعيد، ومعمل الإسماعيلية، ومعمل دمنهور، والمعمل المرجعي بالشرقية، ومعمل أسوان، وجميعها معامل معتمدة لإجراء الفحوص الخاصة بسلامة الغذاء وصحة الحيوان.

وأكدت أن استمرار عمل المعهد ومعامله خلال العطلات الرسمية، ومنها عطلة عيد الأضحى، يمثل إجراءً أساسيًا لضمان انسياب حركة الصادرات والواردات من الحيوانات الحية مثل العجول والأغنام والدواجن، فضلًا عن الحفاظ على استقرار الوضع الصحي داخل القطعان المحلية، وضمان سلامة الأغذية المتداولة للمستهلكين.

وأشارت إلى أن الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية أسهم في تسريع إصدار النتائج بدقة عالية، بما يعزز تنافسية الصادرات الحيوانية المصرية في الأسواق العالمية، ويحافظ على سمعة المنتج المحلي، إلى جانب دعم جهود حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوافدة والعابرة للحدود.

واختتمت بأن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لوزارة الزراعة، تستهدف التكامل بين الجهات البحثية والرقابية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمن الغذائي، ويضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات.