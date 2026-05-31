إعلان

الزراعة: متبقيات المبيدات يحلل أكثر من 2500 عينة غذائية خلال عيد الأضحى

كتب - محمد ممدوح:

10:59 ص 31/05/2026 تعديل في 10:59 ص

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر ال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استقبال وفحص المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، ما يزيد على 2500 عينة، من الحاصلات الزراعية والأغذية، وإصدار الشهادات الخاصة بها، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخطة الطوارئ التشغيلية بالمعامل المرجعية والبحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، باستمرار العمل خلال الإجازات والاعياد الرسمية، إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، للحفاظ على مصالح العملاء، والتيسير على المصدرين.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، إن المعمل عمل بكامل طاقته التحليلية على مدار الساعة من خلال مقره الرئيسي بالدقي وفرعه الإقليمي بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لضمان استدامة الرقابة على سلامة الغذاء وعدم تعطيل مصالح المنتجين والمصدرين المصريين.

وأشارت إلى أن استمرار العمل خلال عطلة العيد لم يؤثر مطلقاً على دقة النتائج أو سرعة إصدار الشهادات، حيث تم الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية وأنظمة الرقابة الرقمية لضمان مطابقة الشحنات للمواصفات الدولية، بما يساهم في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، والحفاظ على سمعة المنتج المحلي.

وأكدت عبداللاه، أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية وزارة الزراعة لتكامل الأدوار بين الجهات البحثية والرقابية من جهة، والقطاع الخاص والمصدرين من جهة أخرى، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة للأمن الغذائي المصري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عيد الأضحى متبقيات المبيدات وزارة الزراعة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

لو المرور كلبش سيارتك.. احذر الحبس والغرامة عند فك القفل الحديدي
حوادث وقضايا

لو المرور كلبش سيارتك.. احذر الحبس والغرامة عند فك القفل الحديدي

"قرة عيني وقطعة من قلبي".. تامر هجرس يحتفل بعقد قران ابنته تمارا ويوجه
زووم

"قرة عيني وقطعة من قلبي".. تامر هجرس يحتفل بعقد قران ابنته تمارا ويوجه
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد مع بداية التعاملات الصباحية
دراسة: المواد الحافظة في الأطعمة قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب
نصائح طبية

دراسة: المواد الحافظة في الأطعمة قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب
كارثة مصنع واشنطن.. أمريكا تعلن ارتفاع الحصيلة إلى 11 قتيلًا في تسرب كيميائي
شئون عربية و دولية

كارثة مصنع واشنطن.. أمريكا تعلن ارتفاع الحصيلة إلى 11 قتيلًا في تسرب كيميائي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان