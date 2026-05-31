كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استقبال وفحص المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، ما يزيد على 2500 عينة، من الحاصلات الزراعية والأغذية، وإصدار الشهادات الخاصة بها، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخطة الطوارئ التشغيلية بالمعامل المرجعية والبحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، باستمرار العمل خلال الإجازات والاعياد الرسمية، إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، للحفاظ على مصالح العملاء، والتيسير على المصدرين.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، إن المعمل عمل بكامل طاقته التحليلية على مدار الساعة من خلال مقره الرئيسي بالدقي وفرعه الإقليمي بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لضمان استدامة الرقابة على سلامة الغذاء وعدم تعطيل مصالح المنتجين والمصدرين المصريين.

وأشارت إلى أن استمرار العمل خلال عطلة العيد لم يؤثر مطلقاً على دقة النتائج أو سرعة إصدار الشهادات، حيث تم الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية وأنظمة الرقابة الرقمية لضمان مطابقة الشحنات للمواصفات الدولية، بما يساهم في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، والحفاظ على سمعة المنتج المحلي.

وأكدت عبداللاه، أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية وزارة الزراعة لتكامل الأدوار بين الجهات البحثية والرقابية من جهة، والقطاع الخاص والمصدرين من جهة أخرى، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة للأمن الغذائي المصري.