تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، جهود مديرية الطب البيطري في الإشراف على أعمال مجازر الدواجن، ضمن خطة رقابية مشددة تستهدف حماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء.

وخلال المتابعة، استعرض المحافظ تقرير مديرية الطب البيطري، والذي كشف عن حجم الجهود المبذولة داخل المجازر، حيث يتم الإشراف الكامل من الأطباء البيطريين على جميع مراحل الذبح، بدءًا من الكشف الظاهري على الطيور قبل الذبح، مرورًا بمتابعة إجراءات التشغيل وفق الاشتراطات الصحية، وانتهاءً بالكشف بعد الذبح واستبعاد غير الصالح للاستهلاك الآدمي، إلى جانب أعمال النظافة والتطهير الدورية.

وأشار التقرير إلى أنه تم خلال أسبوع ذبح نحو 2,067,450 طائرًا داخل مجازر الدواجن، مع إعدام كميات من الطيور غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار تطبيق صارم للضوابط والمعايير الصحية.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة استمرار تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على المجازر والمنشآت الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري، أنه يتم تنفيذ حملات دورية ومستمرة على مجازر الدواجن، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وسلامة تداول وحفظ الذبائح، مع التخلص الآمن من المخلفات، وضمان وجود إشراف بيطري مستمر أثناء التشغيل.