علق الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على واقعة تعرض طفل لهجوم من كلاب ضالة داخل إحدى قرى محافظة الشرقية، مؤكدًا أن الحادث بشع ويخضع للفحص والتحقيق مع دراسة كافة الملابسات المرتبطة به.

وأوضح جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" على قناة "mbc مصر"، أن هناك تفسيرات متعددة يتم التحقق منها، من بينها وجود أماكن قد تلقى فيها مخلفات حيوانية، وهو ما قد يؤثر على سلوك الحيوانات الضالة.

وكشف جاد أن مصر تضم ما يتراوح بين 8 إلى 14 مليون كلب شوارع وفق آخر التقديرات، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة بالتعاون مع المحليات تعمل على تنفيذ برامج للسيطرة على هذه الأعداد من خلال التطعيم والتعقيم والحد من انتشار الأمراض.

وأشار إلى وجود خطة قومية تستهدف الوصول إلى مصر خالية من مرض السعار بحلول عام 2030، عبر حملات تطعيم موسعة وتكثيف جهود المتابعة البيطرية في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الوزارة تنفذ حاليًا برامج لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بالتعاون مع المحافظات، لافتًا إلى إنشاء أماكن مخصصة (شيلترات) في بعض المحافظات مثل بورسعيد، إلى جانب مشروعات مماثلة في القاهرة والبحيرة لتجميع الكلاب وفحصها.

وشدد جاد على أن التعامل مع الكلاب الضالة يجب أن يكون وفق ضوابط علمية وبيئية، مؤكدًا أن القضاء الكامل عليها ليس حلاً، بل الهدف هو تنظيم أعدادها وتقليل المخاطر المرتبطة بها عبر برامج علمية منظمة.