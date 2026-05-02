إعلان

الزراعة: خطة قومية للقضاء على السعار بحلول عام 2030

كتب : حسن مرسي

09:47 م 02/05/2026

الكلاب الضالة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على واقعة تعرض طفل لهجوم من كلاب ضالة داخل إحدى قرى محافظة الشرقية، مؤكدًا أن الحادث بشع ويخضع للفحص والتحقيق مع دراسة كافة الملابسات المرتبطة به.

وأوضح جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" على قناة "mbc مصر"، أن هناك تفسيرات متعددة يتم التحقق منها، من بينها وجود أماكن قد تلقى فيها مخلفات حيوانية، وهو ما قد يؤثر على سلوك الحيوانات الضالة.

وكشف جاد أن مصر تضم ما يتراوح بين 8 إلى 14 مليون كلب شوارع وفق آخر التقديرات، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة بالتعاون مع المحليات تعمل على تنفيذ برامج للسيطرة على هذه الأعداد من خلال التطعيم والتعقيم والحد من انتشار الأمراض.

وأشار إلى وجود خطة قومية تستهدف الوصول إلى مصر خالية من مرض السعار بحلول عام 2030، عبر حملات تطعيم موسعة وتكثيف جهود المتابعة البيطرية في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الوزارة تنفذ حاليًا برامج لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بالتعاون مع المحافظات، لافتًا إلى إنشاء أماكن مخصصة (شيلترات) في بعض المحافظات مثل بورسعيد، إلى جانب مشروعات مماثلة في القاهرة والبحيرة لتجميع الكلاب وفحصها.

وشدد جاد على أن التعامل مع الكلاب الضالة يجب أن يكون وفق ضوابط علمية وبيئية، مؤكدًا أن القضاء الكامل عليها ليس حلاً، بل الهدف هو تنظيم أعدادها وتقليل المخاطر المرتبطة بها عبر برامج علمية منظمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد جاد وزارة الزراعة الكلاب الضالة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تحذير الأرصاد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة -(صور)
أخبار مصر

بعد تحذير الأرصاد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة -(صور)
الفقي: مبارك لم يكن متحمسًا للتوريث نظريًا رغم المشهد السياسي
أخبار مصر

الفقي: مبارك لم يكن متحمسًا للتوريث نظريًا رغم المشهد السياسي
محمود سعد: استضافة العوضي كانت لمناقشة ظاهرة مجتمعية لا للترويج لأفكاره
أخبار مصر

محمود سعد: استضافة العوضي كانت لمناقشة ظاهرة مجتمعية لا للترويج لأفكاره
بالمستندات.. محامي زيزو يرد على المستشار القانوني للزمالك
رياضة محلية

بالمستندات.. محامي زيزو يرد على المستشار القانوني للزمالك
احذروا من التسرع.. أبراج فلكية تواجه ضغوط في العمل
علاقات

احذروا من التسرع.. أبراج فلكية تواجه ضغوط في العمل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 مقترحات جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.. ما التفاصيل؟
الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وارتدوا الكمامات