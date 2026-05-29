أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، استمرار حملات المتابعة لرصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لتفويت الفرصة على أية محاولة لاستغلال عطلة عيد الأضحى، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تنفيذ أعمال الإزالة الفورية حال رصد أي مخالفة، وذلك ضمن الموجة 29 لإزالة التعديات، تنفيذًا للتكليفات الصادرة في هذا الشأن.

وأضاف محافظ الجيزة أنه قد تمكنت حملات المتابعة التي شنتها أجهزة محافظة الجيزة قبيل عيد الأضحى، وكذا أول وثاني أيام العيد، من رصد 56 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

الحملات تمكنت من ضبط 18 حالة بمنشأة القناطر.

وأشار بيان بنتائج الحملات إلى أن الحملات تمكنت من ضبط 18 حالة بمنشأة القناطر، عبارة عن 3 مبانٍ بالطوب والأسمنت بقرية نكلا، و3 شدات خشبية لصب أسقف وقواعد بكفر حجازي، وعدد 2 مبنى و2 سور وشدة خشبية ببرقاش، ومبنى ببني سلامة، ومبنى بأبو غالب، وسور بوردان، وسور بالقطا، وحوائط وصبة خرسانية لأعمدة الدور الثالث لأحد المنازل، وعدد 2 شدة خشبية بنطاق المدينة.

كما تم رصد 18 حالة بنطاق أبو النمرس، 6 حالات منها بقرية المنوات، لعدد 2 جمالون على مساحة 4 قيراط و400 م²، وحوائط وأعمدة وشدة خشبية لسقف الدور الثالث على مساحة 100 م²، وسور على مساحة 4 قيراط، وسور على مساحة 400 م²، وسملات على مساحة 150 م²، وسور على مساحة 100 م²، وجمالون بمساحة 1000 م² بشبرامنت، وجمالون بمساحة 650 م²، وسور على مساحة 100 م² غرب طريق جسر الصليبة، وجمالون بمساحة 400 م² بشارع النحاس، وسور بمساحة 300 م² بطريق زويل، وحوائط وشدة لصب سقف بترسا، وأعمال حفر أساسات على مساحة 300 م² بعش العرب، وسور 5 قيراط بطريق الملاة، وسملات على مساحة 200 م² بكوبري 9، وسور بالبلوك الأبيض على مساحة 800 م²، وأعمدة خرسانية على مساحة 100 م² بنطاق المدينة.

رصد 10 حالات مخالفة بالبدرشين

وأوضح البيان أنه تم رصد 10 حالات مخالفة بالبدرشين، تضمنت سور وغرفتين على مساحة 200 م²، وحوائط بلوك أبيض وأحمر على مساحة 150 م² بالمرازيق، وسملات وقواعد خرسانية على مساحة 150 م²، وأعمدة أول علوي على مساحة 120 م² بسقارة، وأعمدة وحوائط على مساحة 120 م² بأبوصير، وسور بلوك أبيض على مساحة 150 م²، وشدة خشبية على مساحة 100 م² بالشوبك، وسور وحجرات على مساحة 100 م²، وسور بلوك أبيض على مساحة 200 م²، وسقف الثاني علوي بمنشأة القناطر.

كما تم رصد 6 حالات بحي الوراق، شملت سور أسمنتي على مساحة 100 م²، وسور وسملات خرسانية على مساحة 250 م²، وغرفتين بمخزن بجزيرة محمد، وسور على مساحة 300 م² بالخلايفة، وسور أسمنتي على مساحة 150 م² لمخزن بحرم الدائري، وشدة خشبية لسقف الدور الثالث بوراق العرب.

كما تضمن التقرير ضبط مخالفة ببناء استوديو أعلى عقار بحي العجوزة، وشدة خشبية لصب الدور الخامس بشارع الرحمة بحي المنيرة الغربية، وبناء الدور الثاني بأحد العقارات بمنطقة الرماية بحي الهرم، وسور بالبلوك الأبيض على مساحة 100 م² بعزبة الجمال بمركز ومدينة الصف.

وعلى الفور، توجهت حملات الإزالة مدعمة بالقوات الأمنية لإزالة كافة المخالفات المرصودة، وتحرير محاضر المخالفة بحق أصحابها تنفيذًا لقرارات محافظ الجيزة.