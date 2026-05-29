صرخات انتهت بمأساة.. العثور على جثتي زوجين داخل شقتهما بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

04:51 م 29/05/2026

اسعاف

شهدت منطقة كفر أبو حسين التابعة لمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية حالة من الصدمة والذعر، عقب العثور على جثتي زوجين داخل شقتهما بالطابق الثاني بأحد العقارات السكنية، وسط ظروف غامضة، وذلك بعد سماع صرخات واستغاثات دوّت في محيط المنطقة.

وبحسب شهود عيان من الأهالي المجاورين للزوجين، فقد فوجئ السكان بحدوث حالة من الارتباك والصراخ عقب اكتشاف نجلهما "عبدالله. ال"، العامل في مجال توصيل الطلبات، وزوجته جثتين هامدتين داخل الشقة محل إقامتهما.

وأشار بعض الجيران إلى أن الزوجين كانت بينهما خلافات ومشاجرات متكررة خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى نشوب مشادة حادة بينهما صباح اليوم، قبل اكتشاف الواقعة بدقائق، ما أثار تساؤلات واسعة حول ملابسات الحادث.

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، بقيادة المقدم هشام عبد الحميد رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وبدأت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والمعاينة وجمع المعلومات لكشف تفاصيل الواقعة.

كما تستمع جهات التحقيق إلى أقوال أفراد الأسرة والجيران وشهود العيان، إلى جانب فحص مسرح الحادث ومعاينة الجثامين، تمهيدًا لبيان الأسباب الحقيقية وراء الواقعة وملابساتها الكاملة.

وجرى نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما خيمت حالة من الحزن والذهول على أهالي المنطقة، وسط ترقب لنتائج التحقيقات والتقارير الطبية التي ستكشف الساعات الأخيرة قبل وقوع الحادث.

كفر أبو حسين الزقازيق الشرقية جريمة قتل النيابة العامة

