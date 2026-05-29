11 صورة.. المونوريل كامل العدد في العيد مع خصم 50% على التذاكر

تواصل البعثة الرسمية لوزارة السياحة والآثار للحج السياحي، المتواجدة حاليًا بمكة المكرمة، متابعتها الميدانية المكثفة لأوضاع حجاج السياحة المصريين داخل مخيمات مشعر منى، في ثاني أيام التشريق، وذلك عقب النجاح الكامل لعمليتي التصعيد إلى صعيد عرفات والنفرة إلى مزدلفة، وسط استقرار واضح للأوضاع وانتظام كامل في تقديم الخدمات داخل المخيمات.

شريف فتحي يتابع لحظة بلحظة أوضاع الحجاج

في هذا الإطار، يواصل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، متابعته اللحظية لأعمال بعثة الحج السياحي، موجهًا أعضاء البعثة بمواصلة العمل المكثف حتى انتهاء أيام التشريق، مع استمرار المتابعة الدقيقة لخطط عودة الحجاج عبر الرحلات الجوية والبرية، والتأكيد على بقاء البعثة حتى مغادرة آخر حاج سياحة من الأراضي المقدسة.

أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي ورئيس البعثة، أن عمليتي التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى مزدلفة جرتا بنجاح وانتظام كامل، بفضل التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، مشيرة إلى استقرار الأوضاع داخل مخيمات منى، مع استمرار التدخل الفوري للتعامل مع أي مستجدات.

أضافت في بيان اليوم، أن موسم الحج هذا العام شهد نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى الخدمات المقدمة لحجاج السياحة المصريين، وفي مقدمتها التشغيل الناجح لبرنامج "أبراج كدانة" بمستوى خمس نجوم، باعتباره أحد أبرز البرامج المستحدثة هذا الموسم.

وأوضحت أن البرنامج يوفر إقامة فندقية متكاملة داخل المشاعر المقدسة كبديل متطور للخيام التقليدية، بما يحقق مستويات أعلى من الراحة والخصوصية للحجاج، ويعكس توجه الوزارة نحو تطوير منظومة الحج السياحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

تقنيات ذكية لتنظيم الإقامة للحجاج

أشارت إلى أن نظام ترقيم "الصوفا بد" الجديد أثبت كفاءة عالية في تنظيم دخول الحجاج إلى مخيماتهم، من خلال تخصيص رقم المخيم ورقم السرير لكل حاج مسبقًا قبل الوصول.

كما أسهمت الكاميرات المزودة بأجهزة استشعار في متابعة الطاقة الاستيعابية للمخيمات وإصدار تنبيهات فورية، بما يضمن انتظام الإقامة وإحكام تنظيم حركة الدخول والخروج.

باركود "نسك" يضبط حركة الدخول

أكدت أن منظومة الدخول إلى المخيمات تعتمد على باركود بطاقة "نسك"، بما يمنع دخول أي حاج إلى غير مخيمه المخصص، ويضمن حصول كل حاج على كامل الخدمات المقررة له، إلى جانب الحفاظ على السعة الاستيعابية لكل مخيم.

تطبيق "رفيق" يتعامل مع الحالات الإنسانية

في إطار التوسع في توظيف التقنيات الرقمية، كشفت سامية سامي أن تطبيق "رفيق"، التطبيق الرسمي المخصص لحجاج السياحة المصريين، أدى دورًا فعالًا في التعامل مع الحالات الإنسانية.

وأوضحت أن التطبيق ساهم في تحديد مواقع عدد من الحجاج الذين فقدوا طريقهم داخل المشاعر المقدسة، وتمكنت لجان البعثة من الوصول إليهم وإعادتهم إلى مخيماتهم بأمان عبر خاصية تتبع الموقع.

كما يتيح التطبيق استقبال الشكاوى والملاحظات إلكترونيًا والتعامل معها بشكل فوري، بما يعزز سرعة الاستجابة الميدانية ويدعم كفاءة منظومة الحج السياحي.

تعليمات مشددة لتجنب الإجهاد الحراري

شددت رئيس البعثة على أهمية التزام الحجاج بالتعليمات المنظمة لعمليات التفويج لرمي الجمرات، مع تجنب التوجه خلال فترات الذروة الحرارية، خاصة ما بين الساعة العاشرة صباحًا والثانية ظهرًا، حفاظًا على سلامتهم وتفاديًا للإجهاد الحراري.

وأكدت أن لجان البعثة رصدت عددًا محدودًا من الملاحظات، وتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركات السياحة المنظمة، بما ضمن استمرار استقرار الأوضاع داخل مخيمات الحجاج.