شهدت أسواق المال خلال الأشهر الأخيرة حالة من النشاط الملحوظ، مع تزايد اهتمام المستثمرين بفرص الاستثمار في الأسهم، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية، وارتفاع معدلات التضخم، واتجاه العديد من المستثمرين إلى البحث عن أدوات قادرة على تحقيق عوائد طويلة الأجل والحفاظ على قيمة رؤوس أموالهم.

وكثير من المستثمرين في البورصة المصرية لا يستطيعون التمييز بين الأسهم الجاذبة وغيرها وسط تذبذب السوق وتعدد الفرص، لذلك توضح "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعايير التي تساعد على اختيار الأسهم القوية.

ما هي الأسهم الجاذبة للاستثمار؟

تعد الأسهم الجاذبة للاستثمار في البورصة المصرية هي أسهم الشركات التي تمتلك مقومات مالية وتشغيلية قوية، تمنحها قدرة أكبر على تحقيق النمو والاستدامة، ومن أبرز هذه المقومات:

امتلاك أصول قوية وثابتة:

تبرز الشركات التي تمتلك أراضي ومساحات واسعة وأصولًا ذات قيمة مرتفعة، إذ يمكن استغلال هذه الأصول في مشروعات جديدة أو إعادة توظيفها لتحقيق عوائد إضافية، ويظهر ذلك بوضوح في بعض شركات المطاحن وإدارة الأصول، ما يعزز من جاذبيتها الاستثمارية.

القدرة على التصدير وتحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية:

تحظى الشركات المصدرة باهتمام متزايد، خاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف، حيث تستفيد من الإيرادات الدولارية في دعم أرباحها، وينطبق ذلك على قطاعات مثل الكيماويات والأسمدة والأسمنت.

قوة المركز المالي:

الشركات التي تتمتع بميزانيات قوية، ومستويات مديونية منخفضة، وقدرة منتظمة على توزيع الأرباح، إلى جانب تحقيق نمو مستدام في الأرباح، تعد من أكثر الشركات جذبًا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والعائد الجيد.

كيف يختار المستثمر السهم المناسب؟

يعتمد اختيار السهم المناسب على مجموعة من المعايير الأساسية، في مقدمتها الاستثمار في قطاع يفهمه المستثمر جيدًا، ثم دراسة أداء الشركات العاملة داخل هذا القطاع، وتحليل نتائج أعمالها وخططها المستقبلية.

كما يعد تقييم كفاءة الإدارة من العوامل المهمة، خاصة فيما يتعلق بقدرتها على إعادة استثمار الأرباح وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، بما ينعكس على نمو الشركة واستقرارها على المدى الطويل.

