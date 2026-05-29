11 صورة.. المونوريل كامل العدد في العيد مع خصم 50% على التذاكر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إجراء تعديلات مؤقتة على جداول تشغيل عدد من القطارات الإضافية على خط القاهرة–أسوان خلال عيد الأضحى المبارك، بهدف تحسين انتظام التشغيل وتلبية احتياجات الركاب.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة 29 مايو 2026 سيتم تعديل موعد قيام قطار 1938 (مكيف) القاهرة - أسوان ليقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 بدلًا من 18:20، على أن يصل محطة أسوان الساعة 10:15.

كما تقرر اعتبارًا من غدٍ السبت 30 مايو تعديل موعد قيام قطار 1939 (مكيف) أسوان- القاهرة ليقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 بدلًا من 08:30، ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15.

وتشمل التعديلات أيضًا قطار 1930(مكيف) القاهرة / أسوان، حيث يقوم اعتبارًا من الجمعة الساعة 01:20 ويصل أسوان الساعة 14:20، بالإضافة إلى قطار 1931 (مكيف) أسوان-القاهرة الذي يقوم من أسوان الساعة 19:55 ويصل القاهرة الساعة 07:50.

كما أعلنت الهيئة إيقاف تشغيل قطار 1938 (مكيف) القاهرة-أسوان غدًا السبت 30 مايو فقط، ضمن خطة تنظيم التشغيل خلال فترة العيد.