وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، شركة نهضة مصر للخدمات البيئية بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بجميع أحياء المحافظة، مع استمرار العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع المخلفات وتكثيف أعمال غسيل الشوارع

وشدد المحافظ على ضرورة الدفع بالمعدات والفرق الميدانية للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، إلى جانب تكثيف أعمال الكنس والتجريد وغسيل الشوارع والميادين الرئيسية، خاصة بالمناطق الحيوية والمتنزهات والشواطئ التي تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين خلال العيد.

استجابة عاجلة لشكاوى وبلاغات المواطنين

وأكد محافظ الإسكندرية على أهمية التعامل السريع مع شكاوى المواطنين الخاصة بمنظومة النظافة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتحقيق رضا المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة لمنظومة النظافة على مستوى كافة أحياء المحافظة.

التعامل مع 389 شكوى منذ بداية العيد

ومنذ بداية عطلة عيد الأضحى المبارك، استقبلت منظومة الشكاوى نحو 389 بلاغًا متعلقًا بأعمال النظافة، جرى التعامل مع 98% منها بشكل فوري وإزالة أسبابها، فيما تتواصل المتابعة الميدانية للانتهاء من باقي الشكاوى، مع استمرار استقبال البلاغات على مدار الساعة عبر الخط الساخن لشركة النظافة وغرفة عمليات المحافظة.