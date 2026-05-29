إعلان

محافظ الإسكندرية: التعامل مع 389 شكوى نظافة خلال العيد

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:26 م 29/05/2026

المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، شركة نهضة مصر للخدمات البيئية بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بجميع أحياء المحافظة، مع استمرار العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع المخلفات وتكثيف أعمال غسيل الشوارع

وشدد المحافظ على ضرورة الدفع بالمعدات والفرق الميدانية للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، إلى جانب تكثيف أعمال الكنس والتجريد وغسيل الشوارع والميادين الرئيسية، خاصة بالمناطق الحيوية والمتنزهات والشواطئ التي تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين خلال العيد.

استجابة عاجلة لشكاوى وبلاغات المواطنين

وأكد محافظ الإسكندرية على أهمية التعامل السريع مع شكاوى المواطنين الخاصة بمنظومة النظافة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتحقيق رضا المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة لمنظومة النظافة على مستوى كافة أحياء المحافظة.

التعامل مع 389 شكوى منذ بداية العيد

ومنذ بداية عطلة عيد الأضحى المبارك، استقبلت منظومة الشكاوى نحو 389 بلاغًا متعلقًا بأعمال النظافة، جرى التعامل مع 98% منها بشكل فوري وإزالة أسبابها، فيما تتواصل المتابعة الميدانية للانتهاء من باقي الشكاوى، مع استمرار استقبال البلاغات على مدار الساعة عبر الخط الساخن لشركة النظافة وغرفة عمليات المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية عيد الأضحى بلاغات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"سنرقص للصباح ونوزع الحلوى".. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
شئون عربية و دولية

"سنرقص للصباح ونوزع الحلوى".. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
اقتصاد

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
صرخات انتهت بمأساة.. العثور على جثتي زوجين داخل شقتهما بالشرقية
أخبار المحافظات

صرخات انتهت بمأساة.. العثور على جثتي زوجين داخل شقتهما بالشرقية
انقسام داخل إدارة ترامب.. الاتفاق المرتقب مع إيران يفجّر صراع الجمهوريين
شئون عربية و دولية

انقسام داخل إدارة ترامب.. الاتفاق المرتقب مع إيران يفجّر صراع الجمهوريين
الحاج الرومانسي.. ‏أندونيسي يقتحم خيمة للنساء في الحج - فيديو
أخبار

الحاج الرومانسي.. ‏أندونيسي يقتحم خيمة للنساء في الحج - فيديو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
سنرقص للصباح ونوزع الحلوى .. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي