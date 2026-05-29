حمودة: صفوت الشريف كان المرشح لخلافة مبارك وليس جمال

قال المحامي بالنقض محمد حمودة إن الرئيس الأسبق حسني مبارك "لم يكن لديه أي نية لتوريث الحكم لنجله جمال"، معتبرًا أن "مبارك كان يرفض هذه الفكرة رفضًا قاطعًا، وحذر مرارًا من تكرار السيناريو السوري في مصر إذا حدث ذلك".

وأضاف حمودة، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، أن مبارك كان يرى أن توريث السلطة سيؤدي إلى انهيار الدولة، مشيرًا إلى أن فكرة التوريث لم تكن مطروحة داخل الحزب الوطني، وأن المرشح البديل للرئاسة في حال عدم ترشح مبارك كان صفوت الشريف الأمين العام للحزب.

وأوضح أن الرئيس الراحل مبارك كان "رجل بكل ما تحمله الكلمة، وعلاء مبارك ذكي ولديه كاريزما والشعب يحبه جدًا ولكنه ليس في ذكاء أو كاريزما شقيقه جمال" وفق تعبيره.

وأشار إلى أن المجتمع المصري كان يرفض فكرة أن يتولى جمال مبارك الحكم خلفًا لوالده، موضحًا أنه شخصيًا كان يتبنى هذا الموقف، وأنه لم يكن يدافع عن جمال مبارك أو يمثله قانونيًا، بل كان يحرص على قول الحقيقة بعيدًا عن المزايدات السياسية.

وتابع حمودة أن جمال مبارك كان يتمتع بذكاء كبير لكنه يفتقد الكاريزما الشعبية، بينما شقيقه علاء كان محبوبًا من الناس وله حضور قوي، مضيفًا بالعامية: "جمال ذكي جدًا بس معندوش كاريزما، وعلاء عنده كاريزما والشعب بيحبه جدًا".

وشدد حمودة على أن الحزب الوطني كان يمتلك آلة انتخابية ضخمة تضم نحو 3 ملايين عضو، وكانت قادرة على حشد الأصوات لصالح أي مرشح يختاره الحزب، بغض النظر عن مدى شعبيته أو كاريزمته، مستشهدًا بما حدث مع وصول الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى السلطة نتيجة قوة الحشد التنظيمي.