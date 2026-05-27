إعلان

إزالات ومحاضر.. تنبيهات مشددة لمواجهة مخالفات البناء في عيد الأضحى

كتب : محمد نصار

02:31 م 27/05/2026

مخالفات البناء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظين برفع حالة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب مصدر بالوزارة، في تصريحات لمصراوي، فقد شملت التوجيهات مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح المصدر، أن التوجيهات شددت على ضرورة التصدي الفوري لأي محاولات للبناء المخالف، ومنع ظهور أي مخالفات جديدة خلال فترة الإجازة، مع التعامل الحاسم مع جميع أشكال التعديات.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بتنفيذ حملات تفتيش ومرور ميداني مكثفة لرصد أي تغيرات مكانية على الأرض، والتعامل معها في حينها، وإزالة المخالفات في المهد دون تهاون، فضلًا عن المرور على الأراضي المستردة والتأكد من عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى.

كما أكدت التوجيهات ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، سواء في حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التعدي على أملاك الدولة بالبناء أو الزراعة، بما يضمن فرض الانضباط ومنع استغلال فترات الإجازات في ارتكاب مخالفات جديدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفات البناء أملاك الدولة البناء على الأراضي الزراعية التنمية المحلية والبيئة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حبس وغرامة.. تحذير رسمي من ذبح الأضاحي في الشوارع
أخبار مصر

حبس وغرامة.. تحذير رسمي من ذبح الأضاحي في الشوارع
"أكشن الأضاحي".. مطاردات طريفة للمواشي الهاربة قبل الذبح بالمحافظات (فيديو
أخبار المحافظات

"أكشن الأضاحي".. مطاردات طريفة للمواشي الهاربة قبل الذبح بالمحافظات (فيديو
طبيب يحذر: هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول اللحوم
نصائح طبية

طبيب يحذر: هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول اللحوم

"إن شاء الله مش مرض".. نحافة وائل كفوري في أحدث أغانيه تصدم جمهوره
زووم

"إن شاء الله مش مرض".. نحافة وائل كفوري في أحدث أغانيه تصدم جمهوره
"كنسة وردة بدل الدقيق".. ضبط مخبز يغش رغيف الخبز بالفيوم وإحالته للنيابة
أخبار المحافظات

"كنسة وردة بدل الدقيق".. ضبط مخبز يغش رغيف الخبز بالفيوم وإحالته للنيابة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى
الرخصة الأفريقية في خطر.. الزمالك يحل قضيتين فقط قبل 4 أيام من انتهاء المهلة