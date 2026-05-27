وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظين برفع حالة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب مصدر بالوزارة، في تصريحات لمصراوي، فقد شملت التوجيهات مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح المصدر، أن التوجيهات شددت على ضرورة التصدي الفوري لأي محاولات للبناء المخالف، ومنع ظهور أي مخالفات جديدة خلال فترة الإجازة، مع التعامل الحاسم مع جميع أشكال التعديات.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بتنفيذ حملات تفتيش ومرور ميداني مكثفة لرصد أي تغيرات مكانية على الأرض، والتعامل معها في حينها، وإزالة المخالفات في المهد دون تهاون، فضلًا عن المرور على الأراضي المستردة والتأكد من عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى.

كما أكدت التوجيهات ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، سواء في حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التعدي على أملاك الدولة بالبناء أو الزراعة، بما يضمن فرض الانضباط ومنع استغلال فترات الإجازات في ارتكاب مخالفات جديدة.