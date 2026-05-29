شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزائرين القادمين من مختلف مراكز ومدن المحافظة، لقضاء أوقات ترفيهية وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

وتابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، انتظام الخدمات المقدمة داخل الحديقة، واستمرار توافد المواطنين عليها باعتبارها واحدة من أبرز المقاصد الترفيهية بالمحافظة، لما تضمه من أماكن متنوعة تناسب الأسر والأطفال.

تتميز حديقة صنعاء باحتوائها على مساحات خضراء واسعة، وحديقة حيوان، ونافورة وشلالات مياه، بالإضافة إلى حمام سباحة وفندق ومطعم، ما يجعلها وجهة ترفيهية مميزة لأهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة خلال إجازة العيد.

وأكدت إدارة الحديقة استمرار تقديم الخدمات للزائرين تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، المهندس إبراهيم مكي مع رفع مستوى النظافة والإنارة داخل الحديقة، وتوفير الأجواء المناسبة أمام الأسر لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وجرى تكثيف أعمال التأمين من خلال كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة بمداخل الحديقة ومحيطها، لضمان سلامة وراحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار طوال فترة العيد.