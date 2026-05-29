إعلان

الجيزة تشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالشوارع

كتب : محمد أبو بكر

03:27 م 29/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الجيزة تشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات (1)
  • عرض 5 صورة
    الجيزة تشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات (4)
  • عرض 5 صورة
    الجيزة تشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات (2)
  • عرض 5 صورة
    الجيزة تشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة لرفع الإشغالات ومنع تعديات المقاهى والمحال على الشوارع العامة والأرصفة، مشدداً على المتابعة الدورية وتكثيف حملات الرصد لضمان توفير السيولة الكافية لحركة المارة والمركبات بأنحاء المحافظة.

وشن حى العمرانية حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق بشارعى صفوت خلف محطة مترو الجيزة و الكونيسة بعثمان محرم، وذلك بعد رصد لجان التفتيش والمتابعة لعدد من حالات الإشغال للباعة والمحال والتى تعيق الحركة بالشارعين.

أسفرت الحملات عن ضبط ٣٣ حالة تعدى وإشغال لمحال ومخابز ومطاعم ومقاهى وباعة جائلين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل منهم.

كما تم مصادرة ١٧٠ مصدر إشغال، والتى تضمنت ( كراسى بلاستيك و كراسى معدنية وترابيزات خشبية وترابيزات إستانلس و إستاندات مواد تغذية و موازين متنوعة و سلالم خشبية و شماسى ومظلات و أدوات حفر) تم إيداعها مخازن الحى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رفع الإشغالات شرطة المرافق محافظة الجيزة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رئيس البنك الأهلي يكشف حلولا بديلة لتوفير السيولة للعملاء دون زيارة ATM
أخبار البنوك

رئيس البنك الأهلي يكشف حلولا بديلة لتوفير السيولة للعملاء دون زيارة ATM
4 أبراج تتحسن أوضاعها المالية في العيد.. منها الحوت
علاقات

4 أبراج تتحسن أوضاعها المالية في العيد.. منها الحوت
"سنرقص للصباح ونوزع الحلوى".. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
شئون عربية و دولية

"سنرقص للصباح ونوزع الحلوى".. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
الحاج الرومانسي.. ‏أندونيسي يقتحم خيمة للنساء في الحج - فيديو
أخبار

الحاج الرومانسي.. ‏أندونيسي يقتحم خيمة للنساء في الحج - فيديو
فضيحة أمريكية كبرى.. ضابط يسرق ملايين الدولارات من الـ"CIA"
شئون عربية و دولية

فضيحة أمريكية كبرى.. ضابط يسرق ملايين الدولارات من الـ"CIA"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
سنرقص للصباح ونوزع الحلوى .. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي