وزير الإنتاج الحربي: توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الأسلحة والذخائر

كتب : مصراوي

04:22 م 29/05/2026

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن شركات الإنتاج الحربي تمضي قدمًا في تطوير صناعاتها العسكرية القائمة والعمل على استحداث منتجات دفاعية متطورة تلبي مطالب القوات المسلحة، لافتًا إلى توجه الوزارة نحو توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات التي تنتجها الشركات التابعة، بما يعزز التفوق في الميدان ويساهم في مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال التصنيع العسكري.

وكشف وزير الدولة للإنتاج الحربي، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يتم العمل على إنشاء نواة للذكاء الاصطناعي داخل شركة تويا تكنولوجي التابعة للوزارة، بهدف تطوير نظم المعلومات وتحليل البيانات وإدارة المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية ودعم العمليات الصناعية.

وشدد جمبلاط، على التزام الوزارة الكامل بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة نسب التصنيع المحلي، وإقامة شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بما يساهم في توطين التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري بقطاع الإنتاج الحربي، والالتزام بتطبيق معايير الجودة والأمان الصناعي.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، الحرص على تعزيز قدرات شركات الإنتاج الحربي، والإلتزام بتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب تفويض السُلطات داخل الجهات التابعة للوزارة لتسريع وتيرة العمل، بالإضافة إلى دعم الأفكار المبتكرة لأبناء الإنتاج الحربي باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية وأساس نجاحها.

وفي هذا الإطار أوضح الوزير أن المرحلة الحالية هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج والبناء، حيث سيتم الاستمرار في تنفيذ خطط تطوير الشركات التابعة للوزارة وتعزيز قدراتها الإنتاجية، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، بما يدعم الاقتصاد القومي، والسعي لعقد شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص لتحقيق طفرة صناعية، فضلًا عن التوسع في برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والأكاديميات المتخصصة.

أنهى حياة طليقته في ليلة العيد.. تفاصيل مقتل سيدة الإسكندرية أثناء استلام
