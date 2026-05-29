ماء زمزم والسبحة.. درة تنشر 15 صورة لها أثناء أداء فريضة الحج

كتب : منى الموجي

03:45 م 29/05/2026
    ماء زمزم والمصحف الشريف
    درة ممسكة بالسبحة
    درة وزوجها هاني سعد
    درة في الأراضي المقدسة (2)
    درة في الأراضي المقدسة (1)
    درة تنشر صورة الكعبة
    درة تشارك جمهورها صورا من الحج
    درة أمام الكعبة
    درة أمام الكعبة (2)
    درة مع زوجها هاني سعد
    درة 3
    درة 1
    درة أمام الكعبة (1)

نشرت الفنانة درة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا لها أثناء أداء فريضة الحج هذا العام، بصحبة زوجها رجل الأعمال هاني سعد.

وظهرت درة في بعض الصور أمام الكعبة المشرفة، وفي أخرى ممسكة بالسبحة وماء زمزم ومع المصحف الشريف، وكذلك ممسكة بالجمرات.

تعليق درة على صورها في الحج

وعلقت درة "ربِّ إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربّ إشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك القبول في كل مناسك الحج، اللهم إني أسألك العفو والعافية الحمد لله".

وكتب زوجها تعليقا على منشورها: "تقبل الله منك ومنا يا حاچة درة". كما حرص متابعوها على تهنئتها بالحج، ومن بين تعليقاتهم: "حج مبرور يا غالية، بسم الله ما شاء الله نور على نور"، "ربنا يسعدك ويوفقك ويحقق لك اللي بتتمنيه"، "الله أكبر اللهم بارك مبروك وألف مبروك، حجك مبرور وذنبك مغفور بإذن المولى عز وجل"، "قمراية بالحجاب".

درة في رمضان 2026

جدير بالذكر أن درة شاركت في السباق الرمضاني لعام 2026 بعملين، الأول مسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي، طارق دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان، ومسلسل إثبات نسب مع محمود عبدالمغني، نبيل عيسى، محسن محيي الدين، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد عبده.

